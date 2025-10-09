ครบ 1 เดือนทักษิณอยู่เรือนจำ เอม – 2ลูกเขย รุดเยี่ยม เพื่อนมงฟอร์ตรวมตัวให้กำลังใจ

ครบ 1 เดือน เอม สามี-สามีอิ๊งค์ รุดเยี่ยมพ่อ เพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนมงฟอร์ตฯ รหัส 08 รวมตัวใส่เสื้อสีแดงเยี่ยมทักษิณ ขอให้ทักษิณได้ออกมาไว
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 9 ตุลาคม ที่เรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพ บรรยากาศบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม และส่วนของศูนย์บริการเยี่ยมญาติ ซึ่งวันนี้ถือเป็นครั้งที่ 8 สำหรับการเยี่ยมญาตินายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และครบ 1 เดือน ที่นายทักษิณ ถูกคุมขังตามคำสั่งบังคับโทษ นับแต่วันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา
โดยวันนี้ได้รับรายงานว่าสมาชิกครอบครัวชินวัตร จะเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ เนื่องด้วยเมื่อวันจันทร์ที่ 6 ต.ค. มีเพียง นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี น้องเขยนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาวนายทักษิณ ชินวัตร เป็นตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยมเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณร่วมเดินทางมาด้วย ส่วนบริเวณด้านหน้าประตูเรือนจำกลางคลองเปรม ได้มีมวลชนคนเสื้อแดงคอยส่งเสียงให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง ด้วยความหวังว่าจะได้เห็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานการณ์ของนายทักษิณ
ต่อมาเวลา 09.00 น. รถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ Mercedes Benz สีขาว ทะเบียน 9 กย 59 กรุงเทพมหานคร และ Mercedes Benz สีดำ มาจอดด้านหน้าประตูเรือนจำฯ พบว่าสมาชิกครอบครัวที่เป็นตัวแทนเดินทางมาเยี่ยมนายทักษิณ ประกอบด้วย น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือเอม บุตรสาวคนกลางของนายทักษิณ ชินวัตร นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของ น.ส.พินทองทา และนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร โดยที่ไม่มี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออิ๊งค์ (บุตรสาวคนเล็ก) อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมเดินทางมาด้วยเนื่องจากติดภารกิจ
อย่างไรก็ดี ทั้งหมดได้ลงจากรถยนต์ส่วนบุคคล เดินยกมือไหว้เข้าหากลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงและเพื่อนร่วมรุ่นของนายทักษิณ ซึ่งเป็น เพื่อนร่วมรุ่นสมัยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ รหัส MC 08 ที่มารอต้อนรับ ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส และขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจ ก่อนเดินเข้าด้านในเรือนจำฯ ซึ่ง น.ส.พินทองทา ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใด
สำหรับ เพื่อนร่วมรุ่นของนายทักษิณที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ รหัส 2508 ต่างสวมเสื้อสีแดงพร้อมกางเกงยีนส์ทะมัดทะแมง รวมตัวกันเดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณ บริเวณด้านหน้าเรือนจำฯ และกล่าวพร้อมกันว่า “เรารักทักษิณ”
นายธีรวัฒน์ ชัยวงค์ ดำรงค์กิจเกษตร ตัวแทนเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ รหัส MC 08 กล่าวว่า ขอให้นายทักษิณได้ออกมาไว ๆ ซึ่งในสมัยเรียนนายทักษิณเป็นคนเรียนเก่งและเป็นคนมีเงิน คอยให้ความช่วยเหลือเพื่อนในการเรียนเสมอ เพราะพวกเราเป็นเพื่อนสนิทกัน