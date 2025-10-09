นายกฯ ชี้ สปสช.ติดหนี้แทบทุกรพ. เล็งขอใช้ ‘งบกลาง’ เคลียร์บัญชี

อนุทิน ชี้ สปสช.ติดหนี้แทบทุกรพ. เล็งขอใช้งบกลางเคลียร์บัญชี หากเข้าเกณฑ์ เร่งดำเนินการ
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่ นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ประกาศหยุดให้บริการผู้ป่วยนอก แก่ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ขึ้นตรงกับ รพ.มงกุฎวัฒนะ เนื่องจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไม่ชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลสะสมกว่า 100 ล้านบาท ว่า
คิดว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ต้องเร่งบริหารในการเพิ่มการเงิน เพราะติดหนี้ไม่ใช่แค่บางโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ติดหนี้แทบจะทุกโรงพยาบาล
นายอนุทิน กล่าวว่า ตนกำลังพิจารณาในการนำเสนอที่จะของบกลางไปเคลียร์บัญชีเหล่านี้ เพราะเรื่องกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ ถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วนและเข้าเกณฑ์ จะเร่งดำเนินการให้