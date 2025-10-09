เปิด 18 บิ๊กเนม แห่สมัคร กกต. แทน 2 ตำแหน่งว่าง มีชื่ออาจารย์-อธิบดี-ทนายความ ชิงเก้าอี้
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกกต. (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน 2 คน ระหว่างวันที่ 22 กันยายน- 6 ตุลาคมที่ผ่านมา สรุปมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา รวมจำนวน 18 คน ดังนี้
1.นายสาธิต อุไรเวโรจนากร อายุ 63 ปี ผู้สอบบัญชีอิสระ กรรมการอิสระ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) อดีตกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
2.รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล อายุ 65 ปี รองศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3.นายเสกสรร สุขแสง อายุ 58 ปี อธิบดีกรมบังคับคดี
4.นายมณฑล สุดประเสริฐ อายุ 65 ปี อดีตอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
5.นายธนากร แหวกวารี อายุ 56 ปี ทนายความ
6.ผศ.ณัทตรัยพัทธ์ ภัทร์พรชนัต อายุ 62 ปี อดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัทมหาชน
7.พ.ต.ท.กีรป กฤตธีรานนท์ อายุ 64 ปี อดีตเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
8.นายศิริพงษ์ ประสิทธิ์ศักดิ์ อายุ 61 ปี ทนายความ
9.นายอดิศร ไชยคุปต์ อายุ 64 ปี รองอัยการสูงสุด
10.นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อายุ 60 ปี อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
11.นายวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์ อายุ 60 ปี ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
12.นายวุฒิพงศ์ เนติธีรัตน์ อายุ 48 ปี ประธานสภาทนายความจังหวัดเลย ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย และทนายความ
13.นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อายุ 54 ปี ทนายความ
14.นายทศพร รัตนมาศทิพย์ อายุ 61 ปี อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
15.นายธัญญา เนติธรรมกุล อายุ 63ปี อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
16.ศ.พล.ต.ท.จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช อายุ 62 ปี อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
17.ผศ.กุสุมามาลย์ ปัจฉิมสวัสดิ์ อายุ 66 ปี ผู้ทำงานในภาคประชาสังคม
18.นายพิริยะ ธานีรณานนท์ อายุ 58 ปี ผู้ทำงานในภาคประชาสังคม
สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากกต. จะดำเนินการส่งรายชื่อผู้สมัครไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม รวมทั้งตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัครแล้วรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว จากนั้นจะเชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือสัมภาษณ์ผู้สมัครต่อไป