เอมเผย ‘ทักษิณ’ บ่นนิ้วชา แต่สุขภาพจิตดี อุบตอบกรณี รมว.ยธ.ยกฎีกาขออภัยโทษ ครั้งที่ 2

เอม-สามี เผย ทักษิณ บ่นนิ้วชา สุขภาพจิตดี แข็งแรง ยังกำลังใจดีต่อเนื่อง อุบตอบกรณี รมว.ยธ.คนใหม่ ยกฎีกาขออภัยโทษเฉพาะรายครั้งที่สองของทักษิณ ปัดลุ้นผลฎีกาชั้นสำนักงานองคมนตรี
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพฯ ภายหลังจากที่ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือเอม บุตรสาวคนกลางของนายทักษิณ ชินวัตร นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของ น.ส.พินทองทา และนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ได้เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร ภายในเรือนจำฯ เป็นเวลากว่า 1 ชม.
น.ส.พินทองทา กล่าวว่า จากการเข้าเยี่ยม คุณพ่อสุขภาพจิตดี ยังเข้มแข็งอยู่ ตอนนี้ก็น่าจะครบเดือนแล้ว นอกจากนี้ คุณพ่อมีบ่นนิ้วชาบ้าง
นายณัฐพงศ์ กล่าวว่า คุณพ่อสุขภาพจิตแข็งแรง และยังคงกำลังใจดีอยู่ แต่มีบ่นเรื่องนิ้วชาบ้างอะไรบ้าง ส่วนกรณีที่มีเพื่อนร่วมรุ่นจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เดินทางมาให้กำลังใจ ตนได้แจ้งคุณพ่อให้ทราบแล้ว และคุณพ่อก็ฝากคำขอบคุณมาด้วย
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่า เมื่อสักครู่ชาวบ้านแซวเป็นนายกรัฐมนตรีคนถัดไป ยังสนใจอย่างไรหรือไม่ ปรากฏว่าทาง น.ส.พินทองทา และนายณัฐพงศ์ ต่างยิ้มเขิน แต่ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว
ขณะที่ มวลชนคนเสื้อแดง กล่าวให้กำลังใจ ว่า เราเป็นกำลังใจให้ เรามาจากจังหวัดศรีสะเกษ เราจะต่อสู้เลือกตั้งรอนาย ขอให้นายมีกำลังใจสู้นะคะท่านนายกฯ (พร้อมส่งยิ้ม และมองไปที่ใบหน้าของนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์) ซึ่งทั้ง น.ส.พินทองทา และนายณัฐพงศ์ ต่างยกมือไหว้ขอบคุณ และร่วมบันทึกภาพกับทุกคน โดยเฉพาะนายปิฎก ที่กลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของคนเสื้อแดง ต่างร่วมบันทึกภาพด้วยบรรยากาศชื่นมื่น
เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม น.ส.พินทองทา ถึงกรณีที่ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม คนใหม่ได้ถวายความเห็นยกฎีกา ประเด็นที่นายทักษิณ ชินวัตร ยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายครั้งที่ 2 ว่ายังคงมีลุ้นในส่วนของชั้นสำนักงานองคมนตรี ได้อยู่หรือไม่นั้นปรากฏว่า น.ส.พินทองทา ไม่ได้ตอบคำถามใด และรีบก้าวเท้าขึ้นรถยนต์ส่วนตัวกลับออกจากบริเวณเรือนจำทันที
นอกจากนี้ ตัวแทนคนเสื้อแดงได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวว่า ในวันอาทิตย์ที่ 19 ต.ค.นี้ บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม จะมีการรวมตัวกันของคนเสื้อแดงจาก 50 เขต (พื้นที่ กทม.) เพื่อร่วมทำกิจกรรมให้กำลังใจนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งถูกคุมขังครบ 1 เดือน