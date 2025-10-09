โรม ไม่รับตัวแทน ธรรมนัส-นฤมล แจงกมธ. ยันให้มาเอง ปมเบนสมิธ เผยได้เอกสาร 48 หน้า โยงอาณาจักรฟอกเงิน

กมธ.มั่นคงฯ ถกปม เบน สมิธ-สินบนคอลเซ็นเตอร์ ”โรม“ เสียดาย ”ธรรมนัส“ เบี้ยวแจง ยํ้า ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ปัดพุ่งเป้าตัวบุคคล เผย 30 ต.ค.นี้ จ่อเชิญ ”รมช.คลัง“ ให้ข้อมูลเพิ่ม หลังได้รับเอกสาร 48 หน้า โยงอาณาจักรสีเทา
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 ตุลาคม 2568 ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาศึกษาปัญหาการฟอกเงินของกลุ่มทุนกัมพูชา ที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศไทย กรณีของ นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือ เบน สมิธ และแนวทางการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และความมั่นคงของประเทศ
โดย กมธ.ได้เชิญตัวแทนหน่วยงานต่างๆเข้าชี้แจง ประกอบด้วย 1.กองบัญชาการกองทัพเรือ ซึ่งได้มอบหมาย พล.ร.ท.วศิน สระศรีดา เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ และคณะมาชี้แจง 2.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งได้มอบหมาย นายอภินันท์ นวลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข่าวกองทางการเงินและคณะมาชี้แจง 3.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 4. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 5.กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) 6.กองบัญชาการสอบสวนกลาง นอกจากนี้ ยังมี น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน , นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน รวมถึง น.ส.สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการด้านการเงิน เข้าร่วมประชุมด้วย
ที่สำคัญ กมธ. ได้เชิญ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าชี้แจงว่ามีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับนายเบน สมิธ อย่างไร แต่นางนฤมลส่งหนังสือแจ้งว่า ติดภารกิจตรวจโรงเรียนแห่งหนึ่ง พร้อมส่งกำหนดการมาให้ ส่วน ร.อ.ธรรมนัส ส่งตัวแทนมาชี้แจง
ทั้งนี้ นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธาน กมธ. เปิดเผยก่อนการประชุม กมธ.ว่า การพิจารณาในประเด็นของ นายเบนจามิน สมิธ เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เราแบ่งเป็น 3 วาระ วาระแรกคือเน้นไปที่การพิจารณาของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ โดยตรงเข้าไปดำเนินการจัดการแก๊งคอลเซ็นเตอร์และฟอกเงิน ซึ่งมีบุคคลที่เชิญมาหลายคน พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจไซเบอร์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กองทัพเรือ และอีกหลายหน่วยงาน
วาระที่ 2 จะพิจารณาเฉพาะเรื่องความเกี่ยวข้องกับ ร.อ.ธรรมนัส กับ นางนฤมล แต่ไม่มั่นใจว่า ร.อ.ธรรมนัสจะมาหรือไม่ เพราะเห็นเป็นข่าวว่าจะไม่มา แต่เมื่อสักครู่ระบุว่าจะมา ยืนยันว่า กมธ.ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมถึงร.อ.ธรรมนัสด้วย
วาระที่ 3 เชิญเฉพาะ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประเด็นเงินสินบน 40 ล้านบาท เราพยายามให้ความสำคัญกับเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญ เป็นทุนเทาที่กำลังจะยึดประเทศไทย
เมื่อถามว่า กรณีนายไชยชนก มีการติดต่อจะให้เงินสินบนผ่านทีมงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายรังสิมันต์ กล่าวว่า จะต้องมีการไล่ไทม์ไลน์ และเส้นทางที่พยามจะติดสินบน เบื้องต้นได้รับแค่หนังสือตอบกลับว่า นายไชยชนกได้ไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ได้รับแจ้งว่า จะไม่มาตอบใน กมธ.เบื้องต้น จะมีการดำเนินการติดตามเรื่องนี้ ถือว่า ยังให้โอกาสนายไชยชนก ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีคนไหนเราก็ปฏิบัติเหมือนกันหมด เราให้โอกาส ถ้าไม่มาครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ก็ต้องมีคำตอบที่ดีว่า เกิดอะไรขึ้น เพราะหลังจากนี้ตนเองจะพยายามนัดล่วงหน้าให้นายไชยชนก และร.อ.ธรรมนัสเข้าชี้แจงใน กมธ.อย่างครบถ้วน เพราะฉะนั้นหากเราไม่ฟังทุกฝ่ายก็จะมีข้อกล่าวหาว่า กมธ.เลือกปฏิบัติ
ส่วนที่มีการขุดว่าเรื่องนี้เชื่อมโยงกับเสี่ยตือ ซึ่งเป็นประเด็นที่ตนเองเคยอภิปรายมาก่อนนั้น ตนเองอภิปรายเรื่องคอลเซ็นเตอร์เยอะ มีตัวละครพอสมควรยืนยันว่า หากไล่ดูจริ ๆ เสี่ยตือจะพบข้อมูลเยอะ อยากทราบเหมือนกันว่า หน่วยงานของรัฐมีเครื่องมือเยอะแยะเต็มไปหมด สามารถตรวจสอบวิธีทางการเงินได้ วันนี้เรามี พ.ร.บ.ปราบปรามการฟอกเงินฯ สิ่งสำคัญคือ ต้องดูว่า เส้นทางการเงินเป็นอย่างไร มีคำอธิบายอย่างไรในเรื่องของที่มาของเงิน ซึ่งไม่ได้อธิบายกันได้โดยง่าย
ในกรณีอื่น ระยะหลังเราเริ่มเจอกับอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความสลับซับซ้อน ต้องยอมรับว่า มีบางกรณีที่สลับซับซ้อนถึงขั้นว่า อาจจะมีการทำให้ไม่มีการบันทึก หรือใช้นอมินีเพื่อไม่ให้เชื่อมโยงถึง จึงต้องอาศัยความร่วมมือจำนวนมาก แต่ที่ผ่านมาแนวทางของรัฐบาลไม่ใช่แค่เฉพาะชุดนี้ แต่รัฐบาลก่อนหน้านี้ให้ความสำคัญกับแค่บัญชีม้า-ซิมม้า แม้จะมีความสำคัญ แต่ต้องยอมรับว่า ไม่สามารถทำลายโครงสร้างอาชญากรรมข้ามชาติด้วยการจับบัญชีม้าได้ ถ้าอยากทำลายโครงสร้างของอาชญากรรมข้ามชาติ จะต้องให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเรื่องการฟอกเงิน ที่มโหฬารมากกว่าเงินงบประมาณแผ่นดินทั้งปีของไทย วันนี้เรากำลังต่อสู้กับเรื่องที่ใหญ่มากเงินเหล่านี้ไหลเข้าสู่ประเทศไทย บางส่วนถูกใช้เพื่อยึดอำนาจรัฐ บางส่วนถูกใช้เพื่อยึดบริษัทพลังงาน บางส่วนถูกใช้เพื่อติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อไม่ให้กระบวนการยุติธรรมเดินได้
”หากวันนี้รองนายกฯ ยังไม่นำพา ระดับรัฐมนตรียังเงียบ แม้นายไชยชนกจะออกมาแฉ บางคนบอกว่าเอาจริงแน่เลย แต่พอเอาจริงเริ่มส่งสัญญาณแปลกๆ เราจะอยู่กันอย่างไร อยากให้ทุกคนได้ตระหนักว่าวันนี้เรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่ใช่แค่เรื่องธรรมดา เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าประเทศเราอยู่ภายใต้ทุนสีเทาเหล่านี้จริงๆ “
เมื่อถามว่า การส่งตัวแทนมาชี้แจงกับมาชี้แจงเองต่างกันอย่างไร นายรังสิมันต์ ชี้แจงว่า ตนเขียนชัดเจนว่าเชิญ ร.อ.ธรรมนัส และนางนฤมล จะส่งตัวแทนมาไม่ได้ เพราะเราอยากฟังจากปากร.อ.ธรรมนัสโดยตรง กมธ.ให้เกียรติท่าน ที่ผ่านมารัฐมนตรีที่มา เราปฏิบัติด้วยดี ไม่ได้ต้องการทำร้ายใคร แต่ให้ความสำคัญกับเรื่องของข้อมูล ตนเองพยายามจะทำความเข้าใจกับร.อ.ธรรมนัส ในฐานะที่เป็นประจักษ์พยานมาโดยตลอด แต่ท่าทีของร.อ.ธรรมนัส ทำให้เกิดความสงสัยว่าทำไมร.อ.ธรรมนัสถึงช่วยนายเบนสมิธขนาดนี้ หากสุดท้ายพิสูจน์ว่า มีพยานหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ก็เอามาแสดง เพราะกมธ.ก็เป็นหนึ่งในกลไกของรัฐสภา
ส่วนประเด็นที่อยากทราบจาก ร.อ.ธรรมนัสคือ ที่มาความสัมพันธ์กับนายเบน สมิธ เชื่อมโยงไปถึงการฟอกเงินว่า ร.อ.ธรรมนัสรู้มากน้อยแค่ไหน อย่างไรก็ตาม ตนเองได้รับเอกสาร 48 หน้า เป็นข้อมูลที่เปิดโปงให้เห็นอาณาจักรการฟอกเงิน มีตัวละครต่างๆ ไม่ใช่แค่นายเบน สมิธ แต่หลักฐานบางอย่างเป็นหลักฐานระดับทางการ ซึ่งเห็นหลายกลุ่มที่ชัดเจนมากขึ้น ข้อมูลส่วนนี้จึงเป็นประโยชน์ที่จะทำให้เราสามารถติดตามกระบวนการฟอกเงิน
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ธงของตนเองคือการฟอกเงิน ไม่ใช่แค่เรื่องตัวบุคคล ไม่ใช่เรื่องของร.อ.ธรรมนัสกับตนเอง ไม่ใช่แค่เรื่องของ นายเบน สมิธ แต่เป็นเรื่องของการฟอกเงินที่ใหญ่มโหฬารในระดับที่อาจจะมีรัฐบางรัฐอยู่เบื้องหลัง เป็นความใหญ่ของสถานการณ์ที่กำลังเจอ หากรัฐบาลเอาจริงเอาจังและให้ความสำคัญกับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ท่านต้องทำให้เห็นท่านต้องทำให้มากมากกว่านี้
เมื่อถามว่า มีรายชื่อนักการเมืองอยู่หรือไม่ นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ขอเก็บไว้ก่อนแต่ในเอกสาร มีบุคคลมากกว่า 1 คน ขอสื่ออย่ามาเล่นเกมทายตัวเลข เพราะในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ จะเชิญ นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เข้ามาที่ให้ข้อมูลต่อกมธ.ด้วย ทั้งนี้ จะขอดูการประชุมวันนี้ว่า จะได้ข้อมูลมากน้อยแค่ไหน
สำหรับเอกสาร 48 หน้าที่ได้รับมา นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ตนเองได้ข้อชัดเจนมากขึ้นว่า เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ตัวบุคคล แต่เป็นเรื่องเครือข่ายอาชญากรรมที่มีความกว้างขวางมาก ตัวละครบางตัว หลายคนรู้จักอยู่แล้ว บางตัวก็อาจจะใหม่ ขอให้เวลาเราทำงานนิดหนึ่ง ความตั้งใจของตนเองในการแถลงนโยบายคือ ปฏิกิริยาของรัฐบาลว่าจะเอาจริงเรื่องนี้ แต่ตอนนี้เป็นเรื่องที่เราต้องพยามสอบหาเส้นเงิน จึงหวังว่า หน่วยงานรัฐจะได้ให้ข้อมูลอย่างเต็มที่
อย่างไรก็ตาม ในเอกสารมีการย้อนกลับไปเป็นประวัติศาสตร์ 20 ปี จากการตรวจสอบเบื้องต้นบางส่วนเป็นเอกสารราชการ และเอกสารของเอกชน ซึ่งมีแผนที่จะยื่นให้กับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป เพราะหากส่งเอกสารไปถึงหน่วยงานเลยคงต้องมาถึงมือตนเอง ทำไมไม่คิดว่าที่ตนเองมาพูดที่สภาฯ เพราะปัญหานั้นครั้งนั้นทอดมาเป็นเวลานาน ไม่เคยได้รับการแก้ไข ระดับ ส.ส.พูดในสภาฯ แล้วเรื่องยังไม่มีความคืบหน้า หรือก้าวหน้าจากหน่วยงานรัฐอย่างเพียงพอ เราต้องเข้าใจว่า วันนี้เรากำลังเจอกับปีศาจร้ายที่ไม่ง่าย แฝงตัวอยู่ในอำนาจรัฐหรือไม่
เมื่อถามว่า เอกสารนี้จะสะท้อนต้นตอความขัดแย้งของไทย-กัมพูชาหรือไม่ นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ปัญหากัมพูชาไม่ใช่แค่เรื่องของเขตแดนอย่างเดียว ขอให้ดูอากัปกิริยาของผู้นำกัมพูชาดูเป็นเรื่องส่วนตัวมาก นึกว่าแย่งสมบัติกัน มีความซับซ้อน ปัญหาเขตแดนมีมานานแล้ว มีกลไกในการแก้ปัญหาอยู่และมีความก้าวหน้าในบางระดับ อาจจะไม่เพอร์เฟกแต่มีความก้าวหน้า อาจจะมีปัญหาที่ท้าทายมากกว่า เพราะมีเรื่องผลประโยชน์ แต่ดูที่นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายจะเห็นความชัดเจนว่า มีกลุ่มทุนแปลกๆ ไปซื้อหุ้นบริษัทหนึ่ง วันนี้พวกเราจึงต้องทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อนำเสนอให้กับประชาชน และมาบอกรัฐบาล เพื่ออยากเห็นนโยบายที่ชัดเจน เราทำหน้าที่ในฐานะ กมธ.อย่างดีที่สุด แม้รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจ กมธ.เยอะ แต่เราก็ทำดีที่สุด หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากบรรดาหน่วยงานต่างๆที่มีอำนาจหน้าที่
ส่วนกรณีที่ ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า นายเบน สมิธ ที่รู้จักเป็นคนละคนกับที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ นายรังสิมันต์ กล่าวว่า หากทีมงานของร.อ.ธรรมนัสไปตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ดีๆ ก็จะเจอบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่ง แล้วจะเห็นว่า มีความเชื่อมโยงหลายอย่างเป็นร่องรอยที่สำคัญมาก ซึ่งข้อมูลหลายอย่างยืนยันและโยงไปในลักษณะนี้ อย่าไปคิดว่า ชื่อไม่เหมือนกันแล้วเป็นคนละคน อย่าคิดว่า บริษัทที่ถูกสร้างเพื่อต้มตุ๋นคน จะต้องมีตัวละครจริง คนพวกนี้มีวิธีการทำให้คนเชื่อ และหลอกเอาเงินไป
ส่วนกรณี บริษัทพลังงานแห่งหนึ่งที่ทางกลต. มีการดำเนินคดีและแจ้งความ ถ้าตนจำไม่ผิดอยู่ในอยู่ชั้นอัยการตั้งแต่ปี 2564 และ 4 ปียังไม่มีความคืบหน้า
เมื่อถามว่า มีหลักฐานพอที่จะเชื่อมโยง นายเบน สมิธ หรือยัง นายรังสิมันต์ กล่าวว่า เราจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ส่วนการแจ้งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจทำอย่างเต็มที่แน่นอน