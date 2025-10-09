อนุทิน นัดประชุมครม.เศรษฐกิจทุกจันทร์ กรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เศรษฐกิจ ว่า ได้ตั้งกรรมการแล้ว และคาดว่าจะประชุมทุกบ่ายวันจันทร์ เพื่อจะได้กลั่นกรองเรื่องก่อนที่จะประชุมครม.ประจำสัปดาห์ โดยครม.เศรษฐกิจ หลายคนอยู่ในครม.อยู่แล้ว เมื่อประชุมจะได้ทำความเข้าใจและพิจารณาเรื่องได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ผู้สื่อข่าวถามว่า ระยะเวลาทำงาน 4 เดือนนี้ จะตั้งคู่สมรสครม.ขึ้นมาช่วยทำงานและสนับสนุนภารกิจครม.ด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เอาไว้หลังเลือกตั้ง ตอนนี้เป็นครม.มู ก่อนขอตัวขึ้นไปไหว้องค์นรสิงห์จำลอง ด้านบนตึกไทยคู่ฟ้า