พท.จี้รัฐตอบวิธีแก้น้ำท่วม ‘ศักดิ์ดา’ ยันเข้าครม.14 ต.ค. อนุมัติงบเยียวยา 6,000 ล้านบาท

สส.พท. ถามกระทู้ ‘รมต.อดีตเพื่อไทย’ แก้ปัญหาน้ำท่วมจากพายุ แนะเยียวยาผู้เสียหายหนักมากกว่า 9 พันบาท ด้าน ‘ศักดิ์ดา’ ยันเข้าครม. 14 ต.ค.นี้ อนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 9 ตุลาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มี นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาฯคนที่สอง เป็นประธานการประชุมพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจา ของ นายรวี เล็กอุทัย สส.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อไทย ถามนายกฯเรื่องน้ำท่วม โดยนายกฯมอบหมายให้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้แทน
โดย นายรวี ถามว่า จากผลกระทบที่เกิดจากพายุที่เข้ามาหลายลูก โดยเฉพาะพายุบัวลอย ทำให้เกิดน้ำท่วม จนเกิดความเสียหาย อย่างมาก เช่นที่จ.อุตรดิตถ์ จึงอยากถามเกี่ยวกับมาตรการการรับมือจากภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น รัฐบาลมีแนวทางอย่างไรในการช่วยฟื้นฟูเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยครั้งนี้ รวมถึงมีการสำรวจความเสียหาย การพิจารณาหลักเกณฑ์และการเร่งรัดเงินเยียวยาเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า และเพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่
ทั้งนี้ทราบว่า นายกฯมีการประกาศเรื่องการเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนเป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนได้รับความเสียหาย แต่กรณีที่ประชาชนได้รับความเสียหายอย่างหนัก กรณีผู้เสียชีวิต หรือบ้านพังทั้งหลัง 9,000 บาทคงไม่เพียงพอ ทางรัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรได้บ้าง เช่นการใช้งบทดลองจ่ายหรือกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของสำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ การเยียวยาจุดนี้จะมีข้อจำกัดบางอย่าง เช่น กรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน การลงทะเบียนเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ และประมง ทางรัฐบาลมีแนวทางช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้อย่างไรบ้าง
นายวรี กล่าวต่อว่า มีแนวทางอย่างไรในการรื้นฟื้นสิ่งปลูกสร้างสาธารณะ ถนน สะพาน การซ่อมเชมปรับปรุงสถานที่ราชการ ทั้งโรงพยาบาล วัด โรงเรียน รวมถึงการแก้ไขปัญหาระยะยาวจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างเพื่อบรรเทาผลกระทบให้เบาบางลง
นายศักดิ์ดา ชี้แจงว่า แนวทางการช่วยเหลือของรัฐบาล ปกติแล้วผู้ว่าราชการจังหวัด จะมีเงินประมาณ 20-30 ล้านบาท เพื่อเยียวยา ดูแลผู้ประสบภัยเบื้องต้น วันนี้ทางจังหวัดก็ได้จ่ายเงินไปบางส่วนแล้ว และนายกฯได้ส่งการให้สำรวจและทำประชาคม ตรวจสอบว่าประชาชนแต่ละรายเสียหายจริงหรือไม่ เสียหายอะไรบ้าง เสียหายเท่าไหร่ เพื่อที่จะอนุมัติกรอบวงเงินทั่วประเทศทั้งสิ้น 685,554 ครัวเรือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.เป็นต้นมา
ซึ่งในจำนวนนี้จะรวมผู้เสียหายในจ.อุตรดิตถ์ อีก 100,623 ครัวเรือน ซึ่งเรื่องนี้จะอนุมัติเงินทั้งสิ้น 6 พันกว่าล้านบาท โดยจะเข้าคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในวันที่ 14 ต.ค.นี้ เพื่อที่จะไปเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ประสบน้ำท่วมทั้งประเทศตั้งแต่เดือน พ.ค.จนถึงปัจจุบัน โดยวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด และอำเภอ ก็เร่งทำประชาคมสำรวจข้อมูล ดังนั้นเชื่อว่าเมื่อสำรวจข้อมูลทั้งหมด และครม.อนุมัติแล้ว ประชาชนที่ประสบอุทกภัย จะได้เงินไม่เกินภายในหนึ่งสัปดาห์ ดังนั้นมั่นใจว่าเรื่องเงินเยียวยาประชาชนจะได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ในขั้นแรก รายละ 9,000 บาท ส่วนของจ.อุตรดิตถ์ จำนวนหมื่นกว่ารายได้แน่นอน
นายศักดิ์ดา กล่าวว่า จะเห็นว่าเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมทุกปี สาเหตุจากพื้นที่สูงไม่มีต้นไม้ เพราะเอาพื้นที่สูง พื้นที่ป่า ไปปลูกพืชทางการเกษตรเชิงเดี่ยว เวลาฝนตกลงมา ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่น้ำจะไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำ และไหลลงอย่างรวดเร็ว ทำให้แม่น้ำหรือลำห้วย ไม่สามารถรับน้ำได้ ปริมาณฝนอาจจะมากบ้าง น้อยบ้าง ตามฤดูกาล ที่จ.อุตรดิตถ์ ตนเข้าใจว่าเหนือที่ชุมชนอยู่ เป็นพื้นที่ที่ประชาชนปลูกพืชเชิงเดี่ยว เมื่อฝนตกลงมาทำให้น้ำท่วมสร้างความเสียหายอย่างมาก
ดังนั้นถ้าจะป้องกันน้ำท่วม ตนคิดว่าดีที่สุด คือการฟื้นฟูพื้นที่ป่าและเขาหัวโล้น เชื่อว่าทางภาคเหลือมีไม่ต่ำกว่า 10 ล้านไร่ เมื่อฟื้นฟูได้ป่าก็สามารถอุ้มน้ำไว้ได้ ซึ่งเป็นการวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว เพราะหากไม่นำ การเยียวยาจะสูงขึ้นในทุกปี
การบูรณะสถานที่ราชกร หลังจากที่จะกำชับเจ้าหน้าที่ให้ทำโดยเร็วที่สุด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเริ่มดำเนินการแล้ว ส่วนที่เสียหายมากก็อาจจะต้องรองบสักนิด ส่วนไหนที่มีงบค่าใช้สอยอยู่ ก็ดำเนินการเพื่อให้สัญจรไปมาได้ หรือบูรณะได้ก็ทำทันที ส่วนเรื่องอ่างเก็บน้ำ 3 แห่งที่จ.อุตรดิตถ์ ตนได้ดูข้อมูลแล้ว ก็จะไปเร่งรัดติดตามให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อที่ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ และเก็บกักน้ำไม่ให้ไหลลงมาในพื้นที่