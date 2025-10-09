อดีตรมต.พิชิต เปิดตัวหนังสือ ความยุติธรรมที่หล่นหาย แฉหมดที่เคยถูกกระทำ
วันที่ 9 ตุลาคม นายพิชิต ชื่นบาน อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสมัยนายเศรษฐา ทวีสิน โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก Dr.Pichit Chuenban ระบุว่า #ความยุติธรรมที่หล่นหาย
“ข้อเท็จจริงอีกด้าน” ที่สังคมไม่เคยรู้ และบางคน… อาจไม่อยากให้รู้
กว่า 16 ปี ที่ผมถูกพราก “ความยุติธรรม”ไป ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จากกระบวนการที่ควรเที่ยงตรง… แต่กลับบิดเบี้ยว
ผมอยากชวนทุกคนตั้งคำถามไปพร้อมกันว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจาก “ตัวบทกฎหมาย”หรือเป็นเพราะ“วิธีการบังคับใช้กฎหมาย” กันแน่?
หนังสือเล่มนี้…ไม่ได้สะท้อนเฉพาะกรณีของผมเพียงคนเดียว
แต่…คือ “ภาพสะท้อน” ของประเทศที่ยังมีคำถามค้างคาเรื่องความยุติธรรม ทั้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต
หนังสือเล่มนี้…คือเรื่องราวในอดีต ที่ผมไม่อยากจำ
แต่…ผมอยากบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ให้สังคมได้รับรู้ว่า “ความยุติธรรม”เคยถูกทำให้หล่นหาย…ไปจากชีวิตของคนคนหนึ่งครับ
วันเสาร์นี้(11 ต.ค.)เวลา 15.00 – 15.50 น. พบกันที่ เวที Author Salon บูธ A01 ปากประตูฮอลล์ 5 ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ศูนย์สิริกิติ์ฯ ครับ