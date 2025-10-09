รมว.กลาโหม ลงใต้ตรวจเยี่ยม กอ.รมน.ภาค 4 สน. ย้ำเดินหน้าบูรณาการสร้างความสงบสุขใน จชต.

รมว.กลาโหม ลงใต้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน กอ.รมน.ภาค 4 สน. เน้นย้ำเดินหน้าบูรณาการทุกภาคส่วน สร้างความสงบสุขอย่างยั่งยืนใน จชต.
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่จังหวัดปัตตานี โดยมี พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวบรรยายสรุป ถึงการปฏิบัติงานของหน่วย ว่า เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการ และขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง และพัฒนา ภายใต้แผนขับเคลื่อนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2569 มุ่งเน้นงานการเมือง นำการทหาร และการเสริมสร้างประสิทธิภาพ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการทดแทนกำลังทหารในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การบริหารพื้นที่ภายใต้กลไกปกติของทางราชการ ดำเนินการควบคู่กับการสร้างความเข้าใจ การบูรณาการ กับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
โดย รมว.กลาโหม ได้กล่าวเปิดการประชุม ระบุว่า นายกรัฐมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อีกตำแหน่งหนึ่ง ได้ฝากข้อเสนอแนะและแนวทางการทำงานร่วมกันของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกระทรวงยุติธรรม เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นระบบและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
ส่วนการลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการมารับทราบข้อมูลภาพรวม และแนวทางการขับเคลื่อนงานของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมยืนยันว่าการทำงานด้านความมั่นคงจะต้องเชื่อมโยงกับภารกิจด้านอื่น ๆ ทั้งการบริหาร การปกครอง และการพัฒนา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป็นไปอย่างรอบด้าน
พร้อมกันนี้ ได้มอบแนวทางให้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อรองรับการส่งมอบภารกิจด้านความมั่นคงให้กับกระทรวงมหาดไทย ภายในปี 2570 ตามแผนการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งระบบการข่าว การรักษาความปลอดภัย และการบริหารจัดการพื้นที่ เมื่อปรับลดกำลังทหารลง คืนสู่สภาวะปกติ
นอกจากนี้ พล.อ.ณัฐพล ได้เน้นย้ำการให้ความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ แม้จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นระยะ แต่ทุกฝ่ายยังคงรักษาขวัญและกำลังใจ พร้อมเดินหน้าสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนก่อนที่จะร่วมกันหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้