สส.ปชน. ประณาม ศักดิ์ดา -สส.เพื่อไทย กล่าวหาคนเหนือต้นเหตุน้ำท่วม ซัดมีแต่อคติ
วันที่ 9 ตุลาคม นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล สส. พรรคประชาชน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก ขอประณามนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย และนายรวี เล็กอุทัย ส.ส.อุตรดิตถ์ ที่กล่าวหาว่าน้ำท่วมภาคกลางเกิดจากการทำเกษตรบนพื้นที่สูงของคนในภาคเหนือ
วันนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย ได้ตอบกระทู้ในสภาโดยกล่าวหาว่าสาเหตุปัญหาน้ำท่วมภาคกลางในขณะนี้ เกิดจากปัญหาการทำการเกษตรพบนพื้นที่สูงในภาคเหนือ โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพด ที่ทำให้เกิดภูเขาหัวโล้น 11-12 ล้านไร่ โดยวิธีการแก้ไขปัญหาคือต้องไปปลูกป่าทั้งหมด โดยที่นายรวี เล็กอุทัย ส.ส.อุตรดิตถ์ ก็ขานรับอย่างเต็มปากเต็มคำ ว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง
ปัจจุบันพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะเขตภูเขา มีพื้นที่ป่าปกคลุมมากที่สุด มากว่า 60% ของพื้นที่ และแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลจากภาคเหนือส่วนใหญ่มีเขื่อนดักเอาไว้อยู่แล้ว เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิตต์ เขื่อนแควน้อย เขื่อนแม่มอก เป็นต้น แต่การที่น้ำยังคงท่วมอยู่มีสาเหตุที่ซับซ้อนมากกว่าเพียงมีหรือไม่มีเขื่อน และภูเขาหัวโล้น
เกษตรกรภาคเหนือทุกพื้นที่ ไม่ได้ปลูกข้าวโพด การทำเกษตรของคนบนพื้นที่สูงก็ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาเขาหัวโล้นทุกที่ สิ่งที่พวกคุณยกมากล่าวอ้างก็ตัดตอนมาเหมารวม การกล่าวหาของทั้งสองคนพูดลอยๆ โดยไม่ได้ยกข้อมูลมา ไม่ได้ยกสถิติมาประกอบ ไม่ได้บอกเส้นทางน้ำ ไม่ได้บอกปริมาณน้ำของแต่ละลุ่มน้ำ แต่พูดด้วยอคติและความเชื่อล้วนๆ ทุกครั้งคนมีอำนาจในประเทศนี้พวกเขาจะโบ้ยความผิดให้คนบางกลุ่มแบบนี้เสมอๆ เมื่อสิ้นปัญญาในการแก้ไขไปปัญหา
ไม่น่าเชื่อว่าในปี พ.ศ. นี้แล้ว คนระดับรัฐมนตรี จะยังคงพูดแบบนี้ ยังคงนิยมสร้างความเกลียดชัง ตอกย้ำคติ และสร้างความแตกแยกระหว่างคนเมืองกับคนชนบท