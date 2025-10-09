นายกฯ เปลี่ยนฉัตร 7 ชั้นใหม่ เป็น สีทองเหลือบแดง ครอบองค์นรสิงห์ ตามคำแนะนำ ‘บวรศักดิ์’

นายกฯ เปลี่ยนฉัตร 7 ชั้น สีทองเหลือบแดง ครอบองค์นรสิงห์จำลอง เสริมสิริมงคล ตามคำแนะนำ ‘บวรศักดิ์’
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า เมื่อช่วงสายวันเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้นำฉัตร 7 ชั้นองค์ใหม่ ที่นายกรัฐมนตรี สั่งทำใหม่ เป็น สีทองเหลือบแดง มาติดตั้งครอบที่องค์เทพนรสิงห์จำลอง บนชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า แทนอันเดิมที่เป็นสีทองล้วน เพื่อความเป็นสิริมงคล และเหมาะสมกับสภาพอากาศ
อีกทั้ง “สีแดง” ยังสื่อถึง พลัง และความมีอำนาจ เชื่อว่าจะช่วยให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุข มีสง่าราศี ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี