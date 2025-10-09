โรม ไม่ระทึก คดี 44 ส.ส.ก้าวไกล จ่อชี้รายคน ย้อนถ้าคิดว่าโดนแน่ เท่ากับป.ป.ช.มีธงหรือไม่?  

“โรม” ไม่กังวล คดี 44 สส. รู้ผลธันวาคมนี้ ชี้ อย่าเพิ่งคิดว่าไม่รอด ย้อนถาม ป.ป.ช.มีธงหรือไม่ ยัน ไร้ดีลสีน้ำเงินช่วย ล้านเปอร์เซ็นต์ ลั่น ปชน.ไม่สะท้าน หากโดนนิติสงคราม
เมื่อเวลา 12.40 น.วันที่ 9 ตุลาคม 2568 ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่โฆษกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุว่า คดี 44 ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกล กรณีลงชื่อแก้ไขกฎหมายมาตรา 112 จะสามารถสรุปได้ในเดือนธันวาคมนี้ ว่า เรายืนยันเรื่องความบริสุทธิ์ของเรา ว่าการทำหน้าที่ของส.ส.ของพรรคก้าวไกลเดิมไม่ได้ผิดกฎหมาย และจริยธรรม ยืนยันว่า ทุกสิ่งไม่ได้ไปแอบทำ แต่เป็นเรื่องความโปร่งใส ที่พยายามทำหน้าที่ส.ส.ในอำนาจนิติบัญญัติ เมื่อเราดำเนินการแล้ว ไม่ได้หมายความว่า จะสำเร็จทันที แต่ต้องมีการถกเถียงกันในสภา และมีขั้นตอนอีกพอสมควร ซึ่งยังไปไม่ถึงขั้นนั้น เพราะประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น มองว่า ไม่สามารถบรรจุวาระดังกล่าวได้
นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า ในเรื่องการสู้คดีเราทำอย่างเต็มที่ มีบุคคลที่ถูกกล่าวหาเยอะ ซึ่งทางป.ป.ช.ก็ให้เวลาชี้แจงพอสมควร เราก็ดำเนินการไป ทั้งนี้อย่าเพิ่งไปตั้งธงว่า เราจะโดนแน่นอน เชื่อว่า การที่เราทำหน้าที่พิสูจน์ตัวเอง จึงไม่มีประโยชน์ที่จะใช้กลไกนิติสงครามกับ ส.ส.พรรคประชาชน ดังนั้นตนหวังว่า เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะป.ป.ช.จะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือกลั่นแกล้งใคร
เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ที่ ป.ป.ช. จะไต่สวนเป็นรายบุคคล นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ไม่กังวลอะไร เราอยู่กับเรื่อง 44 ส.ส.มานาน ตนก็พยายามสู้คดีอย่างเต็มที่ ยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจ เราก็ทำหน้าที่ส.ส. และเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้ง ดังนั้นไม่มีอะไรต้องกังวล เพราะทุกอย่างอยู่บนโต๊ะมีความโปร่งใส และยืนยันว่าประชาชน จะสนับสนุนพรรคประชาชนอย่างแน่นอน
เมื่อถามว่า การที่คดีนี้จะรู้ผลช่วงใกล้เลือกตั้ง จะกระทบกับยุทธศาสตร์พรรคหรือไม่ นายรังสิมันต์ กล่าวว่า อย่าเพิ่งตั้งธงว่าจะโดนฟันแน่ หากเชื่อว่ามีธง แสดงว่าเรารู้คำตอบล่วงหน้า กระบวนการยุติธรรมก็ไม่มีอยู่จริง จึงอยากให้สื่อมวลชนถาม ป.ป.ช. ว่ามีธงหรือไม่
เมื่อถามว่า หากรอดจะถูกมองว่า เป็นการดีลกับการเมืองสีน้ำเงินหรือไม่ นายรังสิมันต์ หัวเราะพร้อมกล่าวว่า ยืนยันว่า เราไม่เคยมีการสนทนาทั้งซีเรียส และไม่ซีเรียสกับทางพรรคภูมิใจไทย ในการช่วยเหลือทั้ง 44 คน เราเห็นบทเรียนการสร้างดีลต่างๆแล้ว ดังนั้น เมื่อมีข้อกล่าวหาเราก็ต้องว่า ตามกระบวนการ ยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรี ว่าเราไม่มีดีลกับสีน้ำเงินหรือค่ายไหนทั้งสิ้น