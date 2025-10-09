สะพัด เพื่อไทยดีล วราวุธ นั่งบัญชีนายกฯ ด้าน สรวงศ์ งงที่มาข่าว-ไม่แน่ใจ อิ๊งค์คุยเองหรือไม่ 

“สรวงศ์” งงข่าว พท.ทาบ “วราวุธ” นั่งแคนดิเดตนายกฯ พรรค ไม่แน่ใจ “แพทองธาร” คุยส่วนตัวหรือไม่ ชี้ทุกอย่างเป็นไปได้หมด ยันจะหาคนที่เหมาะสมที่สุดมานำพาประเทศ
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีมีกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะทาบทาม นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา มาเป็นแคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งสมัยหน้าว่า ตนยังงงว่าข่าวนี้ออกมาได้อย่างไร ไม่รู้ว่าออกมาจากสื่อไหน แต่เพื่อเป็นการให้เกียรติ เซฟทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคชาติไทยพัฒนา การไม่มีที่มาของแหล่งข่าว ใครนึกอะไรได้แล้วมาพูดเป็นข่าวก็ไม่แฟร์กับทั้ง 2 พรรค และต้องถามกลับไปยังคนในพรรคชาติไทยพัฒนาว่า จะรู้สึกอย่างไร ต้องให้ความเป็นธรรมกับพวกตนที่โดนกล่าวถึง
เมื่อถามว่า ในพรรคเพื่อไทยมีการพูดคุยกันถึงประเด็นดังกล่าวหรือไม่ นายสรวงศ์กล่าวว่า ยังไม่มี แต่ตนไม่แน่ใจว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรค ได้พูดคุยกับนายวราวุธหรือไม่ ไม่ทราบว่า ใครเป็นคนให้ข่าวนี้ เป็นไปได้หมด แต่ยังไม่ใช่การยืนยันจากพรรคเพื่อไทย และมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลก
เมื่อถามว่า จะนำเรื่องนี้ไปหารือในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายสรวงศ์กล่าวว่า ต้องให้หัวหน้าของทั้ง 2 พรรคพูดคุยกันก่อน หากตนทราบรายละเอียดจะแจ้งอีกครั้ง ทั้งนี้ ทุกอย่างเป็นไปได้หมด แต่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าใครให้ข่าวนี้ แต่ไม่ได้มาจากกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย
เมื่อถามว่า กังวลว่าคนในพรรคจะรู้สึกไม่ดีหรือไม่ เนื่องจากกระแสข่าวดังกล่าวทำให้ถูกมองว่าเลือกคนนอกพรรคมากกว่าคนในพรรค นายสรวงศ์กล่าวว่า ไม่ต้องตีความเรื่องการเอาคนพรรคอื่นมาเป็นแคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย พยายามสรรหาคนที่มีศักยภาพ นำพาประเทศสู่ความผาสุก ไม่ใช่สิ่งที่ต้องมานั่งตั้งคำถาม พรรคเพื่อไทยต้องหาคนที่เหมาะสมที่สุด และชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งแคนดิเดตนายกฯ 3 คน