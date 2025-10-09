สมศักดิ์ จ่อยื่นบรรจุวาระ 2-3 พ.ร.บ.อสม. ชี้ถ้าบังคับใช้ สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง แถมประหยัดงบรัฐได้ 8 หมื่นล./ปี
เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 9 ตุลาคม ที่อาคารรัฐสภา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงถึงการที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและแนวหน้าสุขภาพ ว่า การดำเนินการวันนี้ได้พิจารณาและตรวจดูร่างของกรรมาธิการเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว ทางคณะกรรมาธิการได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างฯ ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น จาก 50 มาตราเป็น 67 มาตรา ซึ่งจะนำเสนอไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระ ให้พิจารณาในวาระ 2 และ 3 ต่อไป
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ผลที่ประชาชนจะได้จากกฎหมายฉบับนี้ คือ ประชาชนจะได้รับการดูแลสุขภาพในระดับชุมชนอย่างเข้มแข็ง ประเทศไทยจะมีระบบสาธารณสุขที่มั่นคง รับมือภาวะวิกฤตด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพี่น้อง อสม. มีสถานภาพทางกฎหมายที่มั่นคง มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ จากหลักประกันด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ชัดเจน ถือเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับระบบความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทยในระยะยาว
“ใน พ.ร.บ.ของ อสม.นี้ คือสร้างความมั่นคงให้กับ อสม. ในส่วนของการดำเนินการที่มีกฎหมายฉบับนี้ก็ได้เห็นว่าการสาธารณสุขของประเทศเรา เราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการรักษาพยาบาลคนป่วยเป็นหลัก แต่การรักษาพยาบาลของคนป่วยนั้นใช้เงินรักษามาก ดูจาก 30 บาทรักษาทุกที่ในอดีตที่ผ่านมา และในรัฐบาลที่ผ่านมามองเห็นว่าการป้องกันไม่ให้คนป่วย เป็นปัจจัยหลัก และสามารถประหยัดการใช้งบประมาณได้อย่างมากมายมหาศาล” นายสมศักดิ์กล่าว
นายสมศักดิ์กล่าวว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ 30 บาทรักษาทุกที่ จะมีเงินค่ารักษา อย่างในปีงบประมาณ 67 ประมาณ 150,000 ล้านบาท ก็จะใช้ในเรื่องโรคที่เกิดจากการบริโภค การกินอาหารที่ไม่ได้สัดส่วน เป็นจำนวนถึง 8 หมื่นล้านบาท มากกว่า 50 % สิ่งที่ พ.ร.บ.อสม. จะช่วยทำความเข้าใจกับประชาชน โดยการนับคาร์ป หากทำสำเร็จจะช่วยประหยัดเงินได้ 8 หมื่นล้านบาท หากเราทำความเข้าใจกับการบริโภค ตั้งแต่อายุยังน้อย อายุจะยืน และคนที่จะสามารถทำความเข้าใจให้ประชาชนได้ ไม่ใช่หมอหรือพยาบาลเป็นหลัก เพราะไม่มีเวลา จึงต้องอาศัยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หรือ อสม. และ อสส. มาทำความเข้าใจ
“อสม.ในพ.ร.บ.นี้ จะมีเงินนอกงบประมาณที่เก็บไว้ในส่วนงานของ กรมสนับสนุนบริการสาธารณสุข เงินส่วนที่ประหยัดได้นั้นก็จะสามารถนำกลับมาสมทบในบัญชี อสม.ได้ ” นายสมศักดิ์กล่า