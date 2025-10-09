หมอเปรม โวยกมธ.กฎหมาย นัดประชุม 10 ต.ค. รับใบสั่งให้เปลี่ยนชื่อ ไม่ให้ร่วมกมธ.แก้รธน.หรือไม่

‘หมอเปรม’ แฉ ‘กมธ.การกฎหมายฯ’ ลักไก่นัดประชุม 10 ต.ค.นี้ ทั้งที่เพิ่งประชุมไป จ้องสกัดตนไม่ให้เป็น ‘กมธ.พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ’ หวังได้ ส.ว.ที่คอนโทรลได้ หวั่นล็อกสเปกเป็น รธน.สีน้ำเงิน จี้ ‘อนุทิน’ ออกหน้าคุย ส.ว.หนุนผ่านวาระ 1 ล้างอาถรรพ์ รธน.60 ที่ใครก็แก้ไม่ได้
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม ที่รัฐสภา นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ ส.ว. แถลงว่า จากกรณีที่วุฒิสภามีการแต่งตั้งรายชื่อ ส.ว.ไปเป็นคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ โดยสัดส่วนของ ส.ว.จะคัดเลือกจาก กมธ.สามัญทั้ง 20 คณะ โดยมี 1 คนมาจาก กมธ.พัฒนาการเมือง ส่วนอีก 11 คนจะมาจากการจับสลาก ซึ่งหนึ่งในนั้นที่จับสลากได้คือ กมธ.การกฎหมายและการยุติธรรม วุฒิสภา ที่ตนเป็นกรรมาธิการอยู่
นพ.เปรมศักดิ์กล่าวว่า ในการประชุมของ กมธ.กฎหมายฯเมื่อวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อคัดเลือกตัวเลือกตัวบุคคลที่จะไปเป็น กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งในช่วงแรกที่ประชุมเสนอ พล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย ส.ว. ในฐานะประธาน กมธ. ไปเป็นตัวแทน แต่ พล.ต.ท.บุญจันทร์ปฏิเสธ เพราะภารกิจมาก รวมถึง พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ส.ว. ในฐานะรองประธาน กมธ. และ พล.ต.ท.วันไชย เอกพรพิชญ์ ส.ว. ก็ปฏิเสธเช่นกัน จึงมีมติให้ตนเป็นตัวแทน กมธ.ไปเป็น กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
นพ.เปรมศักดิ์กล่าวต่อว่า แปลกใจ เพราะ กมธ.กฎหมายฯกลับมีหนังสือเรียกประชุมในวันที่ 10 ต.ค. เวลา 10.00 น. โดยมีวาระพิจารณาที่ไม่ใช่เรื่องด่วน แต่ต้องการจะพิจารณารายชื่อตัวแทนของ กมธ.เพื่อไปเป็น กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ จึงสงสัยว่ามีใบสั่งให้เปลี่ยนจากตนไปเป็นคนอื่นที่ควบคุมได้หรือไม่ ทั้งที่ตนก็เป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอย่างดี และยังเป็นผู้รวบรวมรายชื่อ ส.ว.ยื่นถามต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยอำนาจของรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้ว หรือเกรงว่าตนจะเข้าไปขัดขวางการล็อกสเปกการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ก็เป็นได้ ส่วนบุคคลที่จะเลือกมาแทนนั้นจะเป็นใครตนไม่ทราบ
“ขอข้อสังเกตว่าปกติการนัดประชุม กมธ.เช่นนี้ต้องแจ้งล่วงหน้า 3 วัน แต่ครั้งนี้กลับแจ้งวันนี้ และนัดประชุมพรุ่งนี้ ประกอบกับอาจจะทราบว่าผมมีภารกิจที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว และปกติวันศุกร์จะไม่มีการประชุมของ กมธ.อยู่แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ก็กังวลว่ารัฐธรรมนูญที่จะมีการร่างขึ้นมาอาจเป็นการล็อกสเปก กลายเป็นรัฐธรรมนูญสีน้ำเงิน จึงขอเรียกร้องนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ว่าอย่าชักใยอยู่เบื้องหลัง จะอ้างว่าไม่รู้จัก ส.ว.สีน้ำเงินไม่ได้ เพราะใครๆ ก็รู้
ดังนั้น ขอให้ออกมาเบื้องหน้า และควรพูดโน้มน้าว ส.ว.ให้ความเห็นชอบในวาระ 1 เพราะต้องใช้เสียงสนับสนุนจาก ส.ว.ไม่ต่ำกว่า 67 เสียง หากมีล็อกสเปกเช่นนี้ก็เกรงว่าจะเกิดเป็นวิกฤตของรัฐธรรมนูญ หรืออาจทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกไม่สำเร็จ เป็นอาถรรพ์รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ที่ใครก็ไม่สามารถแก้ได้ และอย่าลืมว่าที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ต้องทำเพราะอยู่ในข้อตกลง MOA หากไม่ทำจะผิดข้อตกลง” นพ.เปรมศักดิ์กล่าว
นพ.เปรมศักดิ์กล่าวด้วยว่า หากวันที่ 10 ต.ค.ที่ประชุม กมธ.กฎหมายฯมีมติเปลี่ยนชื่อจากตนให้เป็นคนที่ควบคุมได้ จะขอใช้สิทธิเรียกร้องที่ประชุมรัฐสภาให้ใช้ดุลพินิจว่ากระบวนการเลือกบุคคลเข้าไปพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เพราะตนมีหลักฐานเป็นบันทึกการประชุมว่าที่ประชุม กมธ.ได้มีมติเลือกตนไปแล้ว