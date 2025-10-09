ผู้บริหาร ป.ป.ช. ถกเตรียมความพร้อม ปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในการประชุมการบริหารราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2568 และประชุมผ่านระบบ Web Conference โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รองรับการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของสำนักงาน ป.ป.ช. รวมถึงติดตามการดำเนินการบริหารราชการ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นำมาสู่ความเข้าใจความร่วมมือและผลักดันการบริหารราชการของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ADVERTISMENT