กกต.ตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว ป้องปรามทำผิดกม. พร้อมรับศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 กาญจนบุรี 19 ต.ค.

กกต.ส่ง ‘ชุดเคลื่อนที่เร็ว’ ป้องปรามและหาข่าว การทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 กาญจนบุรี ที่จะมีการเลือกตั้ง 19 ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว 2 ชุด ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 10-19 ต.ค.2568 รวม 10 วัน รองรับการเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดกาญจนบุรี ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 19 ต.ค.นี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเขต 4 ซึ่งประกอบด้วย อำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอย (ยกเว้นตำบลหนองกุ่ม) และอำเภอหนองปรือ เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
โดยชุดเคลื่อนที่เร็วมีหน้าที่ป้องปรามและหาข่าวเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งและพรรคการเมือง เผชิญหรือระงับเหตุการณ์การกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งและพรรคการเมือง รวมทั้งการค้น จับกุม ควบคุมผู้กระทำผิดนำส่งให้พนักงานสอบสวน หรือนำส่งศาล แล้วแต่กรณี
เมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง หรือเลขาธิการ กกต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้อำนวยการ กกต.ประจำจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือ กกต.ประจำเขตเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ต่อ กกต. เลขาธิการ กกต. หรือผู้ได้รับมอบหมาย หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย