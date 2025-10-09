ท็อป วราวุธ ดับข่าว ควบรวมเพื่อไทย ยัน10 เสียงชทพ.ยังปึก ขอบคุณที่ให้เกียรติ

ท็อป วราวุธ ดับข่าว ควบรวมเพื่อไทย ยัน 10 เสียงชทพ.ยังปึก ไม่มีใครไปไหน ขอบคุณคนให้ข่าวที่ให้เกียรติ
เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 68 นายวราวุธ ศิลปอาชา สส. บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา(ชทพ.) กล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ว่า ต้องขอขอบคุณที่ให้เกียรติ และไม่ทราบว่าใครเป็นคนให้ข่าวดังกล่าว ยืนยันว่าวันนี้ตนยังเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พรรคเรามี 10 เสียง ยังอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มก้อน การทำงานของพรรคชาติไทยพัฒนา เราทำงานร่วมกัน
ดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของใครคนใดคนหนึ่ง ทั้ง 10 สส.รวมทั้งกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา เราร่วมกันในการตัดสินใจที่จะทำอะไรในทางการเมือง ยืนยันว่าวันนี้เรายังไม่ได้ตกลงกับใคร เราทุกคนยังเป็นพรรคชาติไทยพัฒนา หากจะมีอะไรเกิดขึ้นขอยืนยันว่า 10 เสียงสส.และกรรมการบริหารพรรค รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
นายวราวุธ กล่าวว่า กระแสข่าวที่ออกมาท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นของการเมืองไทยขณะนี้ จึงไม่แปลกใจที่จะมีข่าวเช่นนี้ออกมา วันนี้พรรคการเมืองใหญ่ๆหลายพรรคต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับจำนวนสส.ของพรรคนั้นๆ พรรคเล็กจึงเลี่ยงไม่ได้ที่มีคนนั้นคนนี้มาพูดคุยกับสส.ของพรรคบ้าง เป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นในการแข่งขันทางการเมือง เช่นขณะนี้มีการแข่งขันกันสูงระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทย จึงเป็นที่มาของข่าวลือนี้ ซึ่งไม่ทราบว่าออกมาจากใครแต่ต้องขอบคุณที่ให้เกียรติ ยืนยันพรรคชาติไทยพัฒนายังอยู่กัน 10 คน ไม่ได้มีใครไปไหน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตเฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
- อนุทิน ตั้ง 7 ที่ปรึกษาของนายกฯ สรอรรถ-สมคิด-วุฒิสาร-อดีตอธิบดีปกครอง ร่วมด้วย
- 10 ทีมสุดท้ายจากทั่วประเทศ พร้อมดวล สิงห์ จูเนียร์คัพ รอบชิง ที่สนามยามาโอกะฯ ปทุม
- พรุ่งนี้ถึงคิว ‘จันทบุรี’ 388 ครัวเรือน รับเงินเยียวยาผู้อพยพ เหตุชายแดนไทย-กัมพูชา