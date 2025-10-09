พรุ่งนี้ถึงคิว ‘จันทบุรี’ 388 ครัวเรือน รับเงินเยียวยาผู้อพยพ เหตุชายแดนไทย-กัมพูชา

ปภ.โอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยกรณีอพยพชายแดนไทย-กัมพูชา 4 ครั้ง สำเร็จ 252,690 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 1,173.534 ล้านบาท พรุ่งนี้เตรียมโอนครั้งที่ 5 ‘จันทบุรี’ รอรับได้เลย
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานการจ่ายเงินเยียวยาประชาชน กรณีประชาชนอพยพระหว่างเกิดสถานการณ์ภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา โดยปัจจุบันได้โอนเงินช่วยเหลือแล้ว รวม 4 ครั้ง (วันที่ 6, 7, 8, 9 ต.ค.) ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยใน จ.บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ตราด สระแก้ว อุบลราชธานี และจันทบุรี รวมโอนสำเร็จ 252,690 ครัวเรือน เป็นเงิน 1,173.534 ล้านบาท อยู่ระหว่างรอโอน 388 ครัวเรือน
สำหรับวันที่ 10 ต.ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และธนาคารออมสินจะทำการโอนเงิน ครั้งที่ 5 ให้แก่ประชาชน จ.จันทบุรี จำนวน 388 ครัวเรือน โดยจากข้อมูลการโอนเงินของธนาคารออมสินที่ผ่านมา 4 รอบ พบว่ายังมีบางครัวเรือนที่โอนเงินช่วยเหลือไม่สำเร็จ เนื่องจากประชาชนยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน และสถานะทางบัญชีไม่ปกติ จำนวนกว่า 6,831 ครัวเรือน
ปภ.จึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนทำการตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย หากยังไม่ได้ผูกบัญชี ขอให้ติดต่อธนาคารใดก็ได้เพื่อดำเนินการผูกบัญชีโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องในการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ประสบภัยจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยเร็ว
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะรับเงินช่วยเหลือผ่านช่องทาง http://relief68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister โดยระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ เพื่อติดตามการช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว