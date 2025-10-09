กองทัพภาคที่ 1 ทำหนังสือแจ้งกัมพูชา เตรียมนำ คณะ IOT ฝั่งไทย ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้วพรุ่งนี้

กกล.บูรพา กองทัพภาคที่ 1 ทำหนังสือแจ้งกัมพูชา เตรียมนำ คณะ IOT ฝั่งไทย ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้ว พรุ่งนี้ 10.00 – 16.00 ป้องกันเข้าใจผิด
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 มีหนังสือถึง สำนักงานประสานงานชายแดนกัมพูชา – ไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่อง แจ้งเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด ด้วย คณะผู้สังเกตการณ์ (IOT) ประจำราชอาณาจักรไทย จะเดินทางมาตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนของจังหวัดสระแก้ว
โดยระบุว่า สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้รับแจ้งจาก กองกำลังบูรพา ด้วย คณะผู้สังเกตการณ์ (IOT) ประจำราชอาณาจักรไทย จะเดินทางมาสังเกตการณ์ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตามแนวชายแดนของจังหวัดสระแก้ว ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00น.
สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 จึงเรียนมายังท่าน กรุณาแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดน เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้