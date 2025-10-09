อนุทิน ตั้ง 7 ที่ปรึกษาของนายกฯ สรอรรถ-สมคิด-วุฒิสาร-อดีตอธิบดีปกครอง ร่วมด้วย

‘อนุทิน’ ลงนามตั้ง 7 ที่ปรึกษาของนายกฯ เพื่อขับเคลื่อนงานเป็นตามนโยบายรัฐบาล
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 312/2568 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
นายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ดังนี้
1.นายสรอรรถ กลิ่นประทุม
2.นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
3.นายวุฒิสาร ตันไชย
4.นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์
5.พันตำรวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข
6.นายทองเจือ ชาติกิจเจริญ
7.นายชัยวัฒน์ ศรีวิภาสถิตย์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 ต.ค.2568