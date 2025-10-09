โสภณ เร่งควิกบิ๊กวิน สั่ง ธนาคารที่ดิน ลงพื้นที่ช่วยวิสาหกิจชุมชน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โสภณ เร่งควิกบิ๊กวิน สั่ง ธนาคารที่ดิน ลงพื้นที่ช่วยเหลือ วิสาหกิจชุมชน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เปิดเผยว่า “ธนาคารที่ดิน” เป็นหน่วยงานรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โดยมอบหมายนายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี กำกับติดตาม และในวันนี้ ตนรับมอบให้ดำเนินการ “Quick Big Win” แก้ไขปัญหาภัยพิบัติฯ และทำสัญญาเช่าที่ดินกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปฏิรูปที่ดินบ้านห้วยม่วงเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ สมาชิก 14 ครัวเรือน พื้นที่ 36 ไร่
ส่วนในช่วงบ่าย ผอ.ธนาคารที่ดิน พร้อมด้วย นายสุทธิโรจน์ คำมั่น ผอ.กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน นายสุทธิรักษ์ อุฒมนตรี ผอ.กองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.กองบริหารสินเชื่อป้องกันและแก้ไขการสูญเสียสิทธิในที่ดิน และรศ.พ.ต.ต.ชวนัสถ์ เจนการ คณะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติฯ “ธนาคารที่ดิน” ตรวจเยี่ยมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปฏิรูปที่ดินบ้านห้วยม่วงเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ กลุ่มที่ 2 เกษตรกรสมาชิก 23 ครัวเรือน เนื้อที่ 45-1-16 ไร่ เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่แล้วเมื่อวันที่่ 4 เม.ย.2568
ส่วนวันที่ 10 ต.ค. ผู้บริหารธนาคารที่ดิน และคณะทำงานพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติฯ จะร่วมประชุมคณะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติฯ ครั้งที่ 1/2568 ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยทหารพัฒนา เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติฯ ร่วมกันอย่างยั่งยืน
