ชยิกา แนะ รบ.ฟัง กต.-กองทัพ ให้ดีก่อนฉีก MOU43-44 เชื่อสังคมรอฟังจุดยืน ‘สีหศักดิ์’

ชยิกา ติง รัฐบาลอย่าโยนภาระประชามติ MOU ให้ประชาชน แนะฟัง กต.-กองทัพให้ดีก่อนตัดสินใจ เชื่อสังคมรอฟังจุดยืน ‘สีหศักดิ์’ เพราะรู้ดีที่สุด
นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ อดีตที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลจะยังคงจัดการออกเสียงประชามติยกเลิก MOU43 และ 44 ว่า หากวันนี้รัฐบาลพรรคภูมิใจไทย มีความตั้งใจจะยกเลิก MOU ไทย-กัมพูชาแล้ว ก็ควรให้คณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกได้เลยไม่ต้องผลักให้เป็นภาระของประชาชนด้วยการทำประชามติ เพราะรัฐบาลมีอำนาจในการยกเลิกอยู่แล้ว และที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทย ก็เรียกร้องให้ยกเลิกมาโดยตลอด ก็ควรกล้าหาญ ดำเนินการในสิ่งที่รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเห็นว่าถูกต้อง แต่ตัดสินใจแล้วต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาด้วย
นางสาวชยิกา ยังมองว่าการที่รัฐบาลประกาศที่จะทำประชามติถามประชาชนว่าจะยกเลิก MOU หรือไม่นั้น แสดงถึงความไม่มั่นใจของรัฐบาลเองว่า การเลิก MOU จะส่งผลกระทบกับประเทศหรือไม่ ทั้งที่รัฐบาลมีหน้าที่ตัดสินใจแก้ไขปัญหา ไม่ใช่เป็นรัฐบาลแล้วโยนภาระการตัดสินใจและความรับผิดชอบไปให้กับประชาชน
นางสาวชยิกา ยังเห็นว่า รัฐบาลควรตั้งโจทย์ใหม่ โดยมีเป้าหมายที่การแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชาจริง ๆ รับฟังเหตุผลและเสียงสะท้อน จากข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ทหารที่เป็นผู้ปฏิบัติ และพิจารณาว่าจะเลิกหรือไม่เลิกด้วยตัวเอง และแสดงความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้น และย้ำว่าก่อนที่รัฐบาลจะตัดสินใจยกเลิกหรือไม่ อยากให้รัฐบาลเปิดใจรับฟังข้าราชการผู้ปฏิบัติ ทั้งกระทรวงการต่างประเทศ กองทัพ โดยกรมแผนที่ทหาร และกระทรวงมหาดไทยให้มาก ๆ เพราะพวกเขาเหล่านี้ คือ “มืออาชีพ” ที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของไทยมาโดยตลอด
และคนหนึ่งที่อาจจะพอเป็นหลักให้ผู้ปฏิบัติได้บ้าง คือ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่เป็นลูกหม้อกระทรวงการต่างประเทศ เป็นนักการทูตที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ MOU43 ในการเจรจา ท่านน่าจะทราบดีว่า MOU43 ใช้มาแล้ว 25 ปี จนมีผลสำเร็จในการปักปันเส้นเขตแดนมาแล้วกว่า 60% และท่านน่าจะเห็นผลประโยชน์ของชาติมากกว่าประโยชน์ในทางการเมือง ดังนั้น จึงอยากเห็นนายสีหศักดิ์ ได้แสดงจุดยืนต่อเรื่องนี้ในมุมของ “นักการทูตมืออาชีพ” ให้ชัดเจนว่า ท่านเองคิดอย่างไร กับการยกเลิกหรือไม่ยกเลิก MOU43 และ 44 ซึ่งนายสีหศักดิ์ อาจจะสามารถแสดงจุดยืน ข้อดี ข้อเสีย ในฐานะผู้ที่เคยต้องทำงานกับสิ่งเหล่านี้ โดยไม่ต้องรอผลการศึกษาของกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้เลยด้วยซ้ำ เพราะคนในกรรมาธิการ ก็ประกอบไปด้วยข้าราชการกระทรวงเดียวกับท่านทั้งสิ้น
นางสาวชยิกา ยังเชื่อว่า นายสีหศักดิ์ น่าจะเป็นผู้ที่อธิบายเรื่องนี้ต่อผู้นำรัฐบาล และคณะรัฐมนตรี ให้เกิดความชัดเจนได้ รวมไปถึงชี้แจงต่อสังคมถึงความจำเป็นที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องใช้เครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ และแก้ไขปัญหา รวมทั้งผลกระทบหากมีการยกเลิก MOU ซึ่งขณะนี้หลายฝ่ายรอความชัดเจนจากนายสีหศักดิ์อยู่
