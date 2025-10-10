นายกฯ นำถก สมช. จับตา ทบ.เสนอแผน ผลักดันชาวกัมพูชา บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว

“นายก” นำถก สมช. จับตา ทบ.เสนอแผน ผลักดันชาวกัมพูชา บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว หลัง ผบ.เหล่าทัพอนุมัติ ให้ใช้กฎอัยการศึก
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ครั้งที่ 13/2568 ณ ห้องวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สำนักงาน สมช. โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการ สมช. รวมทั้งหน่วยงานความมั่นคง เข้าร่วมประชุม
โดยก่อนเข้าประชุม นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่กองทัพบกจะเสนอแผนเกี่ยวกับชาวกัมพูชาที่บริเวณบ้านหนองจาน ว่าขอดูรายละเอียดเนื้อหาก่อน
ด้าน พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่าในส่วนกระทรวงยุติธรรมไม่ได้มีแผนอะไร โดยจะรอการประชุมตามแผนของกองทัพบก
สำหรับการประชุมวันนี้ จะมีติดตามสถานการณ์ชายแดน ไทย-กัมพูชา ในภาพรวม รวมทั้งแผนบริหารจัดการสถานการณ์ชายแดนจังหวัดสระแก้ว ที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ภายหลังที่ประชุม สมช.ครั้งที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กองทัพไทยไปดูเรื่องข้อกฎหมายในการดำเนินการ จนเป็นที่มาของ ผบ.เหล่าทัพมีมติเห็นชอบให้ใช้กฎอัยการศึก ควบคู่กับกฎหมายกฎหมายปกติ แต่มอบหมายให้ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ไปจัดทำแผนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและหลักสิทธิมนุษยชน และนำมาเสนอ สมช.อนุมัติในวันนี้
ขณะเดียวกัน พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้วในวันนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์ในภาพรวม และการเก็บกู้ทุ่นระเบิด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศแล้ว! คะแนนสอบ ก.พ. 2568 ทั้งหมด 4 แสนคน เปิดช่องทางเช็กที่นี่
- สีหศักดิ์ เผย พร้อมคุยสหรัฐหลังทำข้อเสนอถึง ‘อนุทิน’ ย้ำไทยมีแนวทางสันติภาพ ไทย-กัมพูชา
- ร้อง ป.ป.ช.ตรวจสอบหนี้สิน อดีตนายก อบจ.สงขลา 145 ล้าน พัวพัน บริษัท ประมูลเช่าเครื่องจักรได้
- เดินหน้าสู่สันติภาพ ครม.อิสราเอล เห็นชอบหยุดยิงในกาซา ปล่อยตัวประกันกับฮามาส