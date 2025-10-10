สิริพงศ์ ชี้ สัญญาณบวก เศรษฐกิจ เชื่อมาตรการ คนละครึ่ง พลัส ดันเศรษฐกิจ ไตรมาส 4 เติบโต

สิริพงศ์ ชี้ สัญญาณบวกเชื่อมั่นเศรษฐกิจ เชื่อ มาตรการ “คนละครึ่ง พลัส” ดัน เศรษฐกิจ ไตรมาส 4 เติบโตเชิงบวก
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจว่า สัญญาณความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ปรับตัวดีขึ้นในหลายจุด จากทัศนคติเชิงบวกของประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งพลัส และภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัว ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศและสนับสนุนธุรกิจภาคการค้าและบริการ เชื่อจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์พบดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคต 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวเพิ่มขึ้น อยู่ที่ระดับ 56.0 สอดคล้องกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เดือนกันยายนอยู่ที่ 50.7 ปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 8 เดือน ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ 44.4 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต อยู่ที่ 59.3 ซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นฯทุกรายการปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 8 เดือนเช่นเดียวกัน โดยปัจจัยบวกสำคัญมาจากการเมืองในประเทศเริ่มมีความชัดเจนขึ้น หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งหนุนความเชื่อมั่น บรรยากาศการลงทุน และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ขณะที่สภาธุรกิจตลาดทุนไทยก็ได้สำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ในเดือนกันยายน 2568 พบว่าอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงในอีก 3 เดือนข้างหน้า (ธันวาคม 2568) นักลงทุนมองว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด ขณะที่ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยก็เห็นว่า การสานต่อนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันสร้างความต่อเนื่องทางเศรษฐกิจ เช่น จากโครงการคนละครึ่ง ต่อยอดสู่ โครงการคนละครึ่งพลัส การออมเพื่อการเกษียณอายุ และหวยออมทรัพย์ เป็นต้น
“นายกฯกำชับทุกกระทรวง โดยเฉพาะทีมกระทรวงเศรษฐกิจ ต้องเร่งเดินหน้ามาตรการ ‘Quick Big Win’ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 4 เดือน กระตุ้นโมเมนตัม จุดติดเครื่องยนต์เศรษฐกิจ พลิกฟื้นบรรยากาศการค้าและการลงทุน ทำให้ประชาชนพร้อมจะกลับมาจับจ่ายใช้สอยในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ แม้จะเป็นมาตรการระยะสั้น แต่เชื่อว่าจะส่งต่อเนื่องในระยะยาวอีกด้วย” นายสิริพงศ์กล่าว