ไชยชนก ตั้งใจไม่ไปแจง ไม่อยากให้ข้อมูลกมธ. หวั่นหลุด กระทบสืบสวนคดีสินบน 40 ล้าน

ไชยชนก บอก เบี้ยวแจง กมธ.ไอซีที เหตุ ไม่อยากเปิดเผยข้อมูล หวั่นกระทบงานสอบสวน คาด 1 เดือน รู้ผล
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องสินบน 40 ล้านบาท ว่ามันมีเรื่องของข้อมูล และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ กังวลว่าหากให้ข้อมูลไปจะส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ในเรื่องการดำเนินคดี ขอให้รอและให้เป็นไปตามขบวนการ
เมื่อถามว่า หลังจากนี้จะไม่ให้ข้อมูลแล้วใช่หรือไม่ นายไชยชนกกล่าวว่า ครับ หลังจากได้ข้อสรุปจากกระบวนการ ตนก็จะมาให้ข้อมูล ยืนยันว่าพร้อมชี้แจงอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงใช่หรือไม่ นายไชยชนกกล่าวว่า เรื่องที่มาถึงตนเอง ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง ดังนั้น ขอให้รอการสืบสวนก่อน ให้ผู้รับผิดชอบไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เกรงว่าหากมีข้อมูลอะไรหลุดไป จะส่งผลกระทบแน่นอน หากจะให้มีการจับได้จริง ก็ไม่อยากให้มีฝ่ายไหนออกมาพูดก่อน
เมื่อถามว่า มีบุคคลที่เกี่ยวข้องประมาณกี่คน นายไชยชนกกล่าวว่า ขอให้รอดูการสืบสวนสอบสวน ซึ่งน่าจะทอดต่อไปเรื่อยๆ
เมื่อถามว่า มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ หรือมีเฉพาะกลุ่มธุรกิจสีเทา นายไชยชนกกล่าวว่า เดี๋ยวรอดูข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะออกมาอย่างไร ส่วนกรอบระยะเวลาการดำเนินการ คาดว่าไม่ถึง 1 เดือน ขอให้รอชม
เมื่อถามว่า ได้รับการติดต่อมาทั้งหมดกี่ครั้ง นายไชยชนกกล่าวว่า เขามีความพยายามหลายครั้ง แต่เข้ามาถึงตนเพียงครั้งเดียว ผ่านทีมงานของตนตามที่เป็นข่าว
เมื่อถามว่า ในฐานะรัฐมนตรีดีอี จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไร นายไชยชนกกล่าวว่า แก้ไขปัญหาโดยหน่วยงานเดียวไม่ได้ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เชื่อว่าคนในรัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญ และดำเนินการอย่างสุดความสามารถ
เมื่อถามว่า หากพิจารณาจากลักษณะนี้ ในรัฐบาลที่ผ่านมาน่าจะมีการจ่ายเงินด้วยหรือไม่ นายไชยชนกกล่าวว่า ตนไม่สามารถยืนยันได้ ขอให้รอชม ตนจะทำอย่างเต็มที่