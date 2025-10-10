“บิ๊กป้อม” เปิดบ้านป่า รับตระกูล “อดิเรกสาร” ร่วม พปชร. สู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา นายปองพล อดิเรกสาร อดีตรองนายกรัฐมนตรี เเละอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ พร้อมบุตรชาย นายปรพล อดิเรกสาร อดีต ส.ส.สระบุรี 2 สมัย เดินทางเข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พร้อมนั่งพูดคุย โดยมี นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ รองหัวหน้าพรรค พปชร. นายสุชาติ ลายน้ำเงิน อดีต ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย (พท.) เเละนายพิชัย เกียรติวินัยสกุล อดีต ส.ส.ลพบุรี พรรค พท. ร่วมพูดคุย
โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ทั้งนายปองพล และนายปรพล ได้สมัครสมาชิกพรรค พปชร.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนายปรพลเปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตรยืนยันว่าจะนำพรรค พปชร.เดินหน้าต่อสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างแน่นอน