สส.จีน ถามซาบีดา ปม ยักยอกผลงานศิลปินแห่งชาติ ยันวธ.ซื้อมาโดยสุจริต
วันที่ 10 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา น.ส.พุธิตา ชัยอนันต์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความ ระบุว่า วันนี้ดิฉันได้กระทู้ถามต่อท่านรัฐมนตรีซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องขอให้กระทรวงวัฒนธรรมตรวจสอบการครอบครองผลงานศิลปะชิ้น #พระพุทธบาท ของกระทรวง
ที่ดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้มีการซื้อผลงานจาก #ศิลปินแห่งชาติ ท่านหนึ่งในราคา 7 แสนบาท ซึ่งผู้ร้องเรียนแจ้งว่าได้ถูกศิลปินแห่งชาติขอยืมงานศิลปะดังกล่าวไปจัดแสดงในงานจิตตสังขารที่หอศิลป์เจ้าฟ้าและได้มีการขายงานชิ้นนี้ให้กับทางสำนักงานศิลปะร่วมสมัยอีกทอดหนึ่ง และทางกระทรวงวัฒนธรรมได้เคยมีการตอบชี้แจงกับผู้ร้องเรียนว่างานชิ้นนี้เป็นสมบัติของกระทรวงวัฒนธรรมไปแล้ว
ซึ่งเรื่องนี้เคยได้มีการนำเข้ามาพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ ปปช. สภาผู้แทนราษฏรแล้ว โดยมีการเปิดเผยเอกสารหนังสือมอบกรรมสิทธิ์ระหว่างผู้ร้องเรียนและศิลปินแห่งชาติให้แก่คณะกรรมาธิการได้ดู
ในวันนี้จึงจำเป็นต้องให้ท่านรัฐมนตรีช่วยตอบคำถามถึงระเบียบขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิก่อนการซื้อขาย และมาตรการการเยียวยาผู้ร้องหากว่ากระบวนการยุติธรรมได้ข้อยุติแล้วและปรากฎว่าผู้ร้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในภาพวาด
ซึ่งทางท่านรัฐมนตรีก็ได้ตอบว่าเชื่อโดยสุจริตใจว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความชอบธรรม ในเรื่องของการพิสูจน์ทราบนั้นกระทรวงวัฒนธรรมไม่มีอำนาจตรวจสอบ แต่รับว่าจะยอมรับผลการพิจารณาของกระบวนการยุติธรรมเมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้วก็จะดำเนินการไปตามนั้นหากต้องมีการเยียวยาตามกระบวนการ ซึ่งในกรณีนี้จะเป็นบทเรียนให้เพิ่มกระบวนการและชุดกรรมการคัดกรองตรวจสอบในอนาคตต่อไป และสำหรับกรณีนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีทางออกที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ