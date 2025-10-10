ผู้ว่าฯปู ขอบ่นดังๆ ถูกวิปส.ว.เบรกยื่นญัตติ ปลาหมอคางดำ อ้างเป็นอำนาจ กมธ.เกษตร
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ส.ว. โพสต์เฟซบุ๊ก กรณีเสนอญัตติ ปลาหมอคางดำ โดยระบุว่า
“บ่นดังๆ ผมกับเพื่อนวุฒิสมาชิก อีก 10 ท่าน ได้เสนอญัตติ “ปลาหมอคางดำแพร่ระบาด” เพื่อให้วุฒิสภาได้พิจารณา ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาทั้งระบบ รวมทั้งหาแนวทางแก้ไข โดยตระหนักว่าเป็นภัยร้ายแรง ต่อระบบนิเวศของไทยอย่างมหาศาล
การผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ คือทางรอดเดียว ณ ขณะนี้ แต่มาถูกเบรกในกรรมการวิปวุฒิสมาชิก อ้างว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ ของกรรมาธิการเกษตร
บ่ายแก่ๆ มีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่า ให้ตั้งคณะทำงานในคณะอนุกรรมาธิการป้องกันภัยพิบัติ ซึ่งอยู่ในคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งที่คณะอนุกรรมาธิการชุดนี้ ทำแต่เรื่องน้ำมาโดยตลอด และที่ผมรับปัญหาการแพร่ระบาด ของปลาหมอคางดำก็เพราะ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ ที่คุณอังคณา นีละไพจิตร เคยเป็นประธาน แล้วยังมีการฟ้องปิดปาก ไบโอไทยเข้ามาอีก
ความรู้สึกคงไม่ต่างจากที่รัฐบาล (แพทองธาร) ปฏิเสธการเข้าพบ เพื่อผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ ถึง 2 ครั้ง
ยังไม่นับว่า ครั้งนี้ ผมได้แจ้งประมุขสูงสุดของสภาไว้แล้ว เราจะทำไงดี
#อิสระบุญสองชั้น #เทวฤทธิ์มณีฉาย #วราวุธตีระนันทน์ #นรเศรษฐ์ปรัชญากร #ชินโชติแสงสังข์ #มณีรัตน์เขมะวงค์ #นิฟาริดระเด่นอาหมัด #วิรัตน์ลิ้มสุวัฒน์ #ไพบูลย์นะบุตรจอม #พลตตรมย์สิทธิ์วิริยาสรร”