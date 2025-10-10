การเมือง

ผู้ว่าฯปู ขอบ่นดังๆ ถูกวิปส.ว.เบรกยื่นญัตติ ปลาหมอคางดำ อ้างเป็นอำนาจ กมธ.เกษตร

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ส.ว. โพสต์เฟซบุ๊ก กรณีเสนอญัตติ ปลาหมอคางดำ โดยระบุว่า

“บ่นดังๆ ผมกับเพื่อนวุฒิสมาชิก อีก 10 ท่าน ได้เสนอญัตติ “ปลาหมอคางดำแพร่ระบาด” เพื่อให้วุฒิสภาได้พิจารณา ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาทั้งระบบ รวมทั้งหาแนวทางแก้ไข โดยตระหนักว่าเป็นภัยร้ายแรง ต่อระบบนิเวศของไทยอย่างมหาศาล

การผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ คือทางรอดเดียว ณ ขณะนี้ แต่มาถูกเบรกในกรรมการวิปวุฒิสมาชิก อ้างว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ ของกรรมาธิการเกษตร

บ่ายแก่ๆ มีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่า ให้ตั้งคณะทำงานในคณะอนุกรรมาธิการป้องกันภัยพิบัติ ซึ่งอยู่ในคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งที่คณะอนุกรรมาธิการชุดนี้ ทำแต่เรื่องน้ำมาโดยตลอด และที่ผมรับปัญหาการแพร่ระบาด ของปลาหมอคางดำก็เพราะ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ ที่คุณอังคณา นีละไพจิตร เคยเป็นประธาน แล้วยังมีการฟ้องปิดปาก ไบโอไทยเข้ามาอีก

ความรู้สึกคงไม่ต่างจากที่รัฐบาล (แพทองธาร) ปฏิเสธการเข้าพบ เพื่อผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ ถึง 2 ครั้ง
ยังไม่นับว่า ครั้งนี้ ผมได้แจ้งประมุขสูงสุดของสภาไว้แล้ว เราจะทำไงดี

#อิสระบุญสองชั้น #เทวฤทธิ์มณีฉาย #วราวุธตีระนันทน์ #นรเศรษฐ์ปรัชญากร #ชินโชติแสงสังข์ #มณีรัตน์เขมะวงค์ #นิฟาริดระเด่นอาหมัด #วิรัตน์ลิ้มสุวัฒน์ #ไพบูลย์นะบุตรจอม #พลตตรมย์สิทธิ์วิริยาสรร”

 