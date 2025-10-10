ผบ.ทอ. เล็งผลิตนักบินขับไล่หญิง พัฒนาเทคโนโลยีโดรน-แอนตี้โดรน รองรับหลังเหตุปะทะไทย-เขมร
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พลอากาศเอกเสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ แถลงเจตนารมณ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี 2569 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ สมาคมคู่สมรสทหารอากาศ ชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นต่างๆ ข้าราชการกองทัพอากาศ นักเรียนทหาร และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ร่วมรับฟัง
โดย ผบ.ทอ. ได้เน้นย้ำในเจตนารมณ์ 5 ด้าน สานต่อจากผู้บัญชาการทหารอากาศคนเก่า มุ่งเน้นวิสัยทัศน์ เสริมสร้างความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ โดยต้องทำ 5 ด้าน คือสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติความเป็นเอกราชและความเป็นทหารอากาศ , มียุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย, บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ,โปร่งใสมีประสิทธิภาพและที่สำคัญคือการสร้างบุคลากรให้เป็นทหารอากาศที่ดูแลช่วงอากาศและอวกาศ โดย กองทัพอากาศจะต้องมีคนรุ่นใหม่ที่เก่งมากขึ้นกว่ายุคปัจจุบัน
พร้อมให้โอกาสคนในทุกเพศทุกตำแหน่งว่า เพื่อเป็นการให้โอกาสคนที่มีความรู้ความสามารถได้เข้ามาอยู่ในตำแหน่งสำคัญ รวมไปถึงหน้าที่ในแนวหน้า หรือ Front Line เช่น การสร้างนักบินขับไล่หญิง
ทั้งนี้ขั้นตอนในการจะผลิตนักบินขับไล่หญิง อยู่ระหว่าง ฝ่ายยุทธการกำลังวางแผน แต่ในความเป็นจริงกองทัพอากาศมีนักบินหญิงแล้ว โดยทำการบินกับเครื่องบินลำเลียง
โดยเครื่องบินขับไล่ถือเป็นเครื่องบินที่มีความท้าทายและโดยส่วนตัวก็มีเพื่อนเป็นนักบินขับไล่หญิงต่างประเทศหลายคน เช่น กรณีของนักบินขับไล่ F-35 ของสหรัฐฯ ที่มาทำการบินในประเทศไทยก็เป็นนักบินหญิง ดังนั้นจึงไม่ควรปิดโอกาสคนที่มีความสามารถ เพราะกองทัพอากาศมีคนเก่งอีกมาก แต่ในขณะนี้ยังไม่สามารถในเรื่องการผลิตนักบินขับไล่หญิงได้ ซึ่งต้องดำเนินการไปตามขั้นตอน
สำหรับการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบ อากาศยานไร้คนขับว่า กองทัพอากาศมีการจัดทำคู่มือที่เกี่ยวกับระบบ อากาศยานไร้คนขับ ซึ่งในภารกิจที่สามารถใช้ระบบอากาศยานไร้คนขับได้เช่น การลาดตระเวน ,ภารกิจที่เสี่ยง อันตรายโดยเฉพาะในระลอกแรก ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกต่อต้านสูง ก็จะนำระบบอากาศยานไร้คนขับมาใช้ แต่ระบบที่ใช้มนุษย์ก็ยังมีความจำเป็น เพราะเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ ไม่สามารถถูกแฮก หรือ ถูกบังคับได้
ซึ่งมนุษย์ต้องถูกฝึกฝนมาเป็น 10 ปีกว่าจะเป็นนักบินพร้อมรบได้ ถูกฝึกให้มีวิจารณญาณที่ดี มีความรู้ความสามารถ จนสามารถตัดสินและตกลงใจในภาวะที่มีความซับซ้อน หรือเกี่ยวข้องกับความเจ็บความตาย จำเป็นต้องใช้ดุลย์พินิจของมนุษย์ ที่มีเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีในโดรน
ส่วนแผนการจัดซื้อระบบ Drone และ Anti Drone ในงบประมาณปี 2569 ว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ โดยมองว่าขณะนี้ปฏิบัติการที่ใช้โดรนเป็นร้อยลำเข้าโจมตี แม้จะมีอาวุธที่ดีขนาดไหน ก็อาจไม่สามารถต้านทานได้ จึงต้องมีระบบที่ดีในการหยุดยั้งโดรน เพราะแม้แต่ประเทศที่มีเทคโนโลยีสูง หรือจรวดมูลค่านับแสนเหรียญสหรัฐฯ หากเจอกับโดรนมูลค่าหลักหมื่นเหรียญสหรัฐฯ ก็อาจจะรับมือไม่ได้ถือเป็นความล่มจมทางเศรษฐกิจ
ซึ่งทุกเหล่าทัพตระหนักถึงเรื่องนี้ ดังนั้นจึงต้องพัฒนาขีดความสามารถร่วมกัน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการและขอให้เชื่อมั่นว่าจะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องนี้ได้ โดยศูนย์ดังกล่าวรับผิดชอบโดยกองทัพอากาศ
สำหรับแนวทางในการทบทวนสมุดปกขาว กองทัพอากาศเพื่อรองรับสถานการณ์หลังเหตุการณ์ปะทะไทยกัมพูชาที่ผ่านมา ผู้บัญชาการทหารอากาศ ย้ำว่า ให้ฝ่ายยุทธการไปทบทวน เพราะเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากบทเรียนที่เกิดขึ้นมีหลายเรื่อง จึงต้องทบทวนความเร่งด่วนและความสำคัญกันใหม่
ผบ.ทอ. ยังระบุถึง มติสภากลาโหมที่ให้เหล่าทัพไปจัดหาอาวุธเชิงรุกว่า ขีดความสามารถของกองทัพอากาศในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นระบบอาวุธเชิงรุกอยู่แล้ว แต่การปฏิบัติภารกิจต้องคำนึงถึงหลายระดับ ทางด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย รวมถึงการสั่งการของรัฐบาล ที่จะต้องนำมาย้ำให้กับผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น
ทั้งนี้กองทัพอากาศให้ความสำคัญกับพันธกรณีของสหประชาชาติ ซึ่งการตอบโต้ต้องคำนึงถึงหลักการเหล่านี้เพราะใครเป็นประเทศที่ยึดในความถูกต้อง ไม่ทำร้ายใครก่อน เน้นการตอบโต้ตามสัดส่วนไม่ทำร้ายพลเรือน และเป้าหมายในการตอบโต้เหล่านั้นเพื่อลดการเป็นภัยคุกคาม ซึ่งขณะนี้ก็มีการเตรียมการ แต่ขอให้ถือว่าเป็นงานด้านการข่าวก่อน
พร้อมย้ำว่า ขอให้ทุกคนมั่นใจว่ากองทัพอากาศและกองทัพไทย จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการรุกล้ำอธิปไตย ป้องกันเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของประเทศ เพราะบรรพบุรุษที่สร้างประเทศไทยมา 800 กว่าปีมาถึงวันนี้จะต้องสูญเสียไม่ได้