สันติ ชี้ ‘คนละครึ่งพลัส’ เรือธงรัฐบาล สั่งเปิดช่องร้องเรียน ป้องผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา

สันติ ชี้ ‘คนละครึ่งพลัส’ เป็นเรือธง ในการช่วยเหลือประชาชน พร้อมเฝ้าระวังผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคา เตรียมเปิดช่องทางร้องเรึยน
เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 10 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นความกังวลที่ว่า เมื่อมีโครงการคนละครึ่งพลัส ผู้ประกอบการบางคนอาจใช้ช่องทางนี้ในการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าเกินควร ว่า เรื่องนี้ตนได้แถลงไปเมื่อวาน (9 ต.ค.) แล้วว่า เราเฝ้าระวังและมีข้อกังวลในเรื่องนี้อยู่แล้ว นโยบายคนละครึ่งของรัฐบาลเป็นนโยบายที่ดีและทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้แน่นอน
ทางเราได้เฝ้าระวังผู้เข้าร่วมโครงการ และตนได้กำชับกับทางเลขาธิการ สคบ.ให้ เปิดช่องทางการร้องเรียนให้รวดเร็ว หากมีใครแจ้งเบาะแสในเรื่องของการขึ้นราคาสินค้า หรือไม่เป็นธรรม หรือมีการบิดเบือนฉ้อโกงกันนั้น ก็จะรีบประสานและรีบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทันที
เมื่อถามว่า จะคาดโทษยาแรงไว้เลยหรือไม่ เพื่อป้องกันไว้ก่อนเกิดเหตุ นายสันติกล่าวว่า แน่นอน นโยบายนี้เป็นเรือธงของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่มีปัญหาที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นรัฐบาลจริงจังเรื่องนี้