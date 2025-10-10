ไหม้บ้านอดีต ส.ส.เพชรบูรณ์ โชคดีไร้ผู้บาดเจ็บ จนท.เร่งตรวจหาสาเหตุ

ไหม้บ้านอดีต ส.ส.เพชรบูรณ์ที่เพิ่งเสียชีวิตมิ.ย.68 เพลิงวอดทั้งหลัง เคราะห์ดีไม่มีผู้บาดเจ็บ จนท.เร่งตรวจสอบหาสาเหตุ
เมื่อเวลา 02.40 น. วันที่ 10 ตุลาคม ที่ จ.เพชรบูรณ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 22 หมู่ 2 บ้านพงษ์เพชร ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นบ้านพักของนายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ หรือ ส.ส.ดำ อดีต ส.ส.เพชรบูรณ์ 6 สมัย ที่ได้เสียชีวิตไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
เหตุการณ์ครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของนายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหนองไผ่ โดยได้มอบหมายให้ พ.จ.อ.วิเชียร บุญสิงห์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร พร้อมด้วยสมาชิก อส. ร้อย.อส.หนองไผ่ที่ 8 เข้าตรวจสอบในพื้นที่ พร้อมกับระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและรถดับเพลิงหลายคันเข้าฉีดน้ำควบคุมเพลิง ท่ามกลางเปลวไฟที่ลุกโหมรุนแรง
หลังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ พบว่าภายในบ้านได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ยับเยินทั้งหลัง แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้และประเมินมูลค่าความเสียหายโดยละเอียดต่อไป
อ่านข่าว : สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ อดีต ส.ส.เพชรบูรณ์ 6 สมัย เสียชีวิต ในวัย 72
