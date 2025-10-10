ป.ป.ช.ภาค 7 ฟัน อบต.หัวโพธิ์ สุพรรณบุรี ทุจริตจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ เอื้อเอกชนรายเดียว
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภาค 7 แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดคดีสำคัญเกี่ยวกับการกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 1 เรื่อง คือ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มอบหมายคณะไต่สวนเบื้องต้นดำเนินการไต่สวนเบื้องต้น กรณีกล่าวหา นางวัชรีณ์ นิมอนงค์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี กับพวกรวม 15 คน กรณีกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) รถยนต์บรรทุกน้ำแบบ
เอนกประสงค์ฯ อันเป็นการกีดกันผู้เสนอราคารายอื่น
ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ถึงที่ 6 ในฐานะคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ในการจัดชื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ติดตั้งเครนไฮตรอลิค พร้อมกระเช้า (เครนสลิง) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสพรรณบุรี ได้มีการร่วมกับผู้ถูกกล่าวหาที่ 7 ถึง 15 ซึ่งเป็นเอกชนในกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) รถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์งค์ฯ ในหัวข้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการรับรอง มาตรฐานจากยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย โดยได้รับมาตรฐาน ECE R65 หรือ SAE สำหรับยานพาหนะโดยเฉพาะ หรือเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรธาน 150 9001 : 2008 และ 150 50001 : 2011 นั้น เป็นการก็ดกัน ผู้เสนอราคารายอื่น เพราะมีบริษัท พูลทวีทรัพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เพียงรายเดียวในประเทศไทยที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ต่อมา ในขั้นตอนการยื่นประกวดราคา พบว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ 7 ถึง 15 ซึ่งเป็นเอกชน มีพฤติการณ์ตกลงรวมกันในการเสนอราคา เพื่อให้บริษัทรายเดียวเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดยการกีดกันมิให้มีการเสนอสินค่าหรือบริการอื่นต่อหน่วยงานของรัฐ หรือโดยการเอาเปรียบแกทนวยงานของรัฐอันมโซเปนไปในทางการประกอบธรกิจปกติ เพราะผู้ถูกกล่าวหาที่ 8 ถึง 15 ล้วนแต่เป็นนอมีของผู้ถูกกล่าวหาที่ 7
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดดังนี้
1.การกระทำของ นายพาณิชย์ มะอินทร์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 นางสาวขนัฏดา ศรีแก้ว ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 พันจ่าอากาศเอก ชยุต ธุวัชชัย ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 และสิบเอกเอกชัย หงษ์ทอง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 5 มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ตามพระระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 และ 12 และตามพระระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุญญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172 และมีมลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 ข้อ 7 วรรคสาม และข้อ 10 วรรรคสอง
2.การกระทำของบริษัท พูลทวีทรัพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ถูกกล่าวหาที่ 7 นายสมเดช สุริยะ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 8 นายพิรุณฤทธิ์ สุวรรณเดชพิมก หรืออนุสรณ์ สุวรรณะ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 9 บริษัท ยิ่งเจริญ มอเตอร์ แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด ผู้ถูกกล่าวหาที่ 10 นางสาวสิริวรรณ ถวิลวงค์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 11 บริษัท จตุคามวิศวกรรม จำกัด ผู้ถูกกล่าวหาที่ 12 นายธวัชชัย ศิริพลารักษ์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 13 บริษัท ทวีโชคทรัค แอนด์ อิควิปเม้นท์ จำกัด ผู้ถูกกล่าวหาที่ 14 และบริษัท นิวสตาร์ แมชชินเนอรี่ จำกัด ผู้ถูกกล่าวหาที่ 15 มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมาลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 มาตรา 11 และ 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันแลงกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเพิ่มเติม มาตรา 123/1 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.ศ. 2561 มาตรา 172 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86
3.นางวัชรีณ์ นิ่มอนงค์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 จากการไต่สวนเบื้องต้น ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จะฟังได้ว่า ได้มีพฤติการณ์รู้เห็นการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์รถบรรรทุก (ดีเชล) รถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ฯ อันเป็นการกีดกันผู้เสนอราคารายอื่นตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาจึงไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป
4.น.ส.ปิยวรรณ์ พรอนันท์วงษ์ หรือชติมา ใจชื่อ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 6 ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ได้ถึงแก่ความตายแล้ว สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่องย่อมระจับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (1)
โดยให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัย ไปยัง อัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลกับผู้ถูกกล่าวหาที่มีมูลความผิด รวมทั้งส่งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 91 และมาตรา 98 แล้วแต่กรณีต่อไป