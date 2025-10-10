จิรายุ ตอก สันติ ไม่รู้จริงหรือโดนจนท.ต้ม บริษัทฯที่เคยเป็นผู้บริหาร ถูกร้องเรียน กับ สคบ.

จิรายุ ตอก สันติ ไม่รู้จริงหรือโดนจนท.ต้ม ว่า ไม่เคยมีเรื่องร้องเรียน กับ สคบ.ในบริษัทฯที่ตนเองเคยเป็นผู้บริหาร ชี้หลักฐานชัด แถมยังพบว่าถือหุ้น TOP 10 กว่า100 ล้านหุ้น
เมื่อวันที่ 10 ต.ค. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ อดีตประธานกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน สภา และอดีต ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีที่ นายสันติ ปิยะทัต รมต.ประจำสำนักนายกฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ไปดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งพบว่ามีความไม่เหมาะสม มีผลประโยชน์ทับซ้อนและเกี่ยวข้องกับคดีต่างๆ ที่ สคบ.กำกับดูแลหรือไม่ว่า ตนได้ตรวจสอบพบว่านายสันติเคยเป็นกรรมการบริหาร บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ และเคยมีเรื่องถูกร้องเรียนกับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อบังคับให้บริษัทฯรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนผู้บริโภค แต่นายสันติกลับออกมาตอบโต้ตนว่าเจ้าหน้าที่ สคบ.รายงานว่าบริษัทฯดังกล่าวไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนกับ สคบ. ซึ่งต่อไปนี้คือหลักฐานชัดเจน 1.บริษัทเคซีฯ นายสันติเคยเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้น เคยถูกร้องเรียนกับ สคบ.มาอย่างต่อเนื่องในรอบ 10 ปีมานี้ 2.ผู้เสียหายหมู่บ้านเคซีฯ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไปร้องกับ สคบ.ที่ทำเนียบรัฐบาลหลายครั้งแต่ไม่มีความคืบหน้า จนต้องไปร้องกับประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภา
นายจิรายุกล่าวว่า หากคนเป็นรัฐมนตรีถ้าไม่รู้เรื่องว่ามีเรื่องร้องจริง หรือโดนเจ้าหน้าที่อวยหรือต้ม ก็ไม่เหมาะสมที่จะกำกับดูแลหน่วยงานที่มีส่วนได้เสีย อีกทั้งนายสันติกล่าวอ้างว่าได้ลาออกจากผู้บริหาร แต่จากข้อมูลพบว่านายสันติเข้าไปประชุมร่วมกับผู้บริหารไม่รู้กี่ครั้งตลอด 1-2 ปีที่ผ่านมาใช่หรือไม่ ส่วนที่ออกมาระบุว่าขายหุ้นไปก่อนรับตำแหน่งแล้วนั้น
วันนี้ยังพบว่านายสันติยังมีหุ้นติดอันดับ top 10 กว่า 100 ล้านหุ้นของบริษัท เคซีฯ อยู่ตามข้อมูลรายละเอียดที่ปรากฏในเว็บไซต์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ซึ่งนายสันติต้องชี้แจงต่อสังคมว่ายังถือหุ้นบริษัทที่ตัวเองเคยเป็นทั้งผู้บริหารและผู้ถือหุ้น จะดำเนินคดีหรือติดตามเรื่องราวต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างไร
“หากนายสันติพยายามอธิบายว่าได้ขายหุ้นดังกล่าวกว่า 100 ล้านหุ้นก่อนเข้ารับตำแหน่ง นายสันติยิ่งต้องชี้แจงว่าขายให้ใคร และขายในราคาเท่าใด รับเงินจริงหรือไม่ ซึ่งผมจะทำเรื่องสอบถามไปยังคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.ต่อไป” นายจิรายุกล่าว