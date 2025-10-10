ดนุพร โว 30 ส.ส.พท. ลงชื่อร่วมอภิปรายแก้รธน. แต่ยังไร้ข้อสรุปจะเอาร่างไหนเป็นหลัก
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายในวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมมาตรา 256 แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 15/1 ระหว่างการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ว่า แยกออกเป็น 2 ส่วน คือในส่วนของผู้อภิปราย เราได้มีการเปิดให้สส.ที่สนใจลงชื่อ โดยขณะนี้มีการลงชื่อไว้ประมาณ 20-30 คน ซึ่งพรรคจะจัดสรรเวลาให้ผู้ประสงค์จะอภิปรายอีกครั้ง อีกส่วนคือทีมข้อมูลของพรรคที่กำลังทำงานอยู่ เพื่อเตรียมข้อมูลว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่จะต้องมีการอภิปราย โดยจะมีผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์เรื่องนี้เป็นหัวหน้าทีมอภิปราย เช่น นายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสุทิน คลังแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ รวมถึงเราต้องดูว่าใครจะเป็นผู้อภิปรายเปิดหรือผู้อภิปรายปิด
เมื่อถามว่า จะรับหลักการทั้ง 3 ร่างเลยหรือไม่ นายดนุพร กล่าวว่า เรากำลังพูดคุยกันอยู่ในเรื่องของรายละเอียด จริงๆ เราอยากจะรับได้ แต่ต้องมีการพูดคุยกัน เนื่องจากร่างของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) จะค่อนข้างแตกต่างจากของพรรคพท. และพรรคประชาชน (ปชน.) อยู่ ในเรื่องที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่ไม่มีภาคประชาชนเป็นส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าหากรับไปแล้วจะไปถกเถียงกันไม่จบในชั้นคณะกรรมาธิการ (กมธ.) หรือไม่
ต่อข้อถามว่า ได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ว่าจะเอาร่างของพรรคการเมืองใดเป็นร่างหลัก นายดนุพร กล่าวว่า ยังไม่ได้ข้อสรุป แน่นอนว่าเราอยากได้ร่างของพรรคเราเป็นร่างหลัก เพราะอยากให้มีตัวแทนของประชาชนเข้าไปร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการมาพูดคุยกันในรายละเอียดอีกครั้ง
เมื่อถามว่า เบื้องต้นได้มีการวางตัวบุคคลที่จะมาเป็นกมธ.แล้วใช่หรือไม่ นายดนุพร กล่าวว่า ใช่ เรากำลังไล่วางกันอยู่ว่าจะมีใครบ้าง เนื่องจากมีผู้สนใจเยอะทั้งสส.รุ่นเด็กๆ รุ่นกลาง และอาวุโส ส่วนนักวิชาการนั้นเรายังไม่ได้มีการพูดถึง ขอเอาสส.ที่สนใจจริงๆ ก่อน ส่วนนักวิชาการขอดูก่อนหากมีความเหมาะสม แน่นอนว่าเราไม่ได้ปิด แต่มีชื่อหลายคนอยู่ในตะกร้าแล้ว