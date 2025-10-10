รมช.กลาโหม ลงพื้นที่ สระแก้ว มทภ.1 นำคณะ IOT ลงพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศในพื้นที่หนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว บริเวณรั้วลวดหนามฝ่ายไทยดำเนินการใช้รถ แทร็กเตอร์ปรับปรุงพื้นที่ โดยมีฝ่ายกัมพูชา ได้จัดเตรียมสื่อมวลชนฝั่งกัมพูชา เข้ามาบันทึกภาพและไลฟ์สดสถานการณ์ นอกจากนี้ทางกัมพูชายังได้จัดเตรียมมวลชน ไว้จำนวนหนึ่งด้วย ขณะเดียวกัน ยังพบว่าทางกัมพูชา ยังได้ จัดเตรียมมวลชนรวมถึงพระสงฆ์ มารวมตัวกัน เตรียมเข้าพื้นที่ตั้งแต่ ในช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม ได้ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว รับฟังสรุปสถานการณ์ในห้วงที่ผ่านมา และการปฏิบัติงานที่สำคัญ รวมถึงแผนปฏิบัติของ กกล.บูรพา ณ ห้อง ประชุม ร.12 พัน.3 รอ. พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รมว.กลาโหม และคณะ ได้เดินทางไปมอบของให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจ ป้องกันชายแดน ณ หมวดทางหลวงหนองสังข์
จากนั้นเดินทางไปยังร้อย.ฉก.ตชด.4 ต.โนนหมากมุ่นมอบสิ่งของให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจ ทั้งชค.ทพ13, ชค.ตชด.12, อส., ตร.อคฝ.และเจ้าหน้าที่ป่าไม้
นอกจากนั้น พล.ท.วรยศ เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาค1 ได้ อยู่ในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์อยู่ที่ กกล. บูรพา อ.วัฒนานคร จ. สระแก้วด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม ว่า ในช่วงบ่าย พล.ท.วรยศ เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 จะลงพื้นที่ดังบ้านหนองหญ้าแก้ว หนองจาน และ หลักเขต ที่ 46 บ้านตาพระยา อ. ตาพระยา ร่วมกับคณะผู้สังเกตการณ์ 8 ประเทศ IOT โดยเฉพาะการสังเกตการณ์กู้ทุ่นระเบิดที่หนองหญ้าแก้ว และ หนองจาน