หมอเปรมแห้ว! กมธ.กม.สละโควต้า ไม่ส่งใครร่วม กมธ.แก้รธน. ลั่นเพื่อสามัคคี คนเก่งมีอีกเยอะ

หมอเปรม แห้ว หลังโวยกมธ.กฎหมายฯ เตรียมเปลี่ยนตัว กมธ.แก้รธน.ฯ ทำ กมธ.ฯ ตัดปัญหาไม่ส่งใครไปเป็นเลย โยนโควต้าให้ ‘วิปวุฒิฯ’ จัดการ
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายเศก จุลเกษร ส.ว. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย และการยุติธรรม วุฒิสภา กล่าวถึงผลการประชุมคณะกมธ.พิจารณารายชื่อกมธ.ในกมธ.ฯ เพื่อตั้งเป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ …) พุทธศักราช ในสัดส่วนของวุฒิสภา ซึ่งในการประชุมกมธ.กฎหมายฯ เมื่อวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติส่ง นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ ส.ว. ไปเป็นกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ในที่ประชุมกมธ.ฯ ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้ว มีมติไม่ส่งใครไปเป็น กมธ.แก้รัฐธรรมนูญฯ เลย แล้วให้กมธ.อื่นๆ ไปจับฉลากกันเอง เพื่อให้ครบโควต้า
เมื่อถามว่า ทำไมถึงไม่ส่งใครทั้งที่มีชื่อของ นพ.เปรมศักดิ์ อยู่แล้ว นายเศก กล่าวว่า เดิมเป็นคิวของพล.ต.ท.วันไชย เอกพรพิชญ์ ส.ว.ในฐานะประธานที่ปรึกษากมธ.กฎหมายฯ ที่จะเป็นตัวแทน โดยขณะมีมตินพ.เปรมศักดิ์ ยังไม่ได้ร่วมการประชุมด้วย ซึ่งถือว่าประชุมกันเสร็จแล้ว และตนก็ออกจากห้องประชุมไประชุม กมธ.ชุดอื่นต่อ แต่เมื่อมีการประชุมกมธ.กฎหมายฯ ในวันนี้ (10 ต.ค.) ทุกคนก็มีเสียงสะท้อนว่าอยากที่จะไปเป็นกมธ.แก้รัฐธรรมนูญฯ และเมื่อไม่ได้มีการถามอะไรกันเลย ประธานกมธ.กฎหมายฯ จึงขอให้ทบทวนมติ
ทุกคนจึงบอกว่าเพื่อความสามัคคี ขอให้สละโควต้าของกมธ.กฎหมายฯ ไปเลย แล้วให้กมธ.วิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) ไปดำเนินการเอง
“จึงถือว่า นพ.เปรมศักดิ์ ไม่ได้ไปเป็นตัวแทนของกมธ.กฎหมายฯ แล้ว เพราะไปออกข่าวดักคอว่าจะมีการทบทวนให้บุคคลอื่นไปเป็นกมธ.แก้รัฐธรรมนูญฯแทน ดังนั้นเพื่อให้สบายใจกันทั้งหมด ก็ไม่ต้องให้ใครไปเป็นกมธ.แก้รัฐธรรมนูญฯ เลย อย่างไรก็ตามในวุฒิสภาก็มีคนเก่งจำนวนมาก ไม่ใช่ไม่มี” นายเศก กล่าว