เปิดแผนที่ ทหารไทยเก็บกู้ทุ่นระเบิด บ้านหนองหญ้าแก้ว พื้นที่ กว่า 3.8 หมื่น ตร.ม.

ทบ. ระบุ ‘กกล.บูรพา’ เก็บกู้ทุ่นระเบิด พื้นที่ ‘บ้านหนองหญ้าแก้ว’ จ.สระแก้ว รวม 38,256 ตารางเมตร
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม หลังจากกองทัพภาคที่ 1 โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ส่งหนังสือถึงถึง ผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบที่ 51 ของกัมพูชา เรื่อง การเก็บกู้ทุ่นระเบิด พื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมปลอดภัยในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่อธิปไตยของฝ่ายไทย อีกทั้งการแจ้งฝ่ายกัมพูชาให้รับทราบ ในห้วงวันและเวลาดังกล่าว เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดหรือนำไปบิดเบือนข้อมูลได้
ล่าสุดมีข้อมูลจากกองทัพบก ระบุว่า กองกำลังบูรพา ทำการเก็บกู้ทุ่นระเบิด พร้อมทั้งเข้าควบคุม และรักษาความปลอดภัย พื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว รวม 38,256 ตารางเมตรแล้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อบจ.กำแพงเพชร จัดปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและแข่งขัน King of Kamphaeng Phet 2025
- อนุทิน สะดุด หกล้มหลังลงฮ. ขณะตรวจน้ำท่วมที่ตะพานหิน ไม่เจ็บ ปฏิบัติหน้าที่ต่อ
- นายกฯ เยี่ยมท่วมพิจิตร เล็งเพิ่มเยียวยาท่วมเกิน 30 วัน ชวนลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ลดใช้จ่าย
- ไฟไหม้ โรงแรม 29 ชั้น ย่านสุขุมวิท เจ้าหน้าที่เร่งควบคุมเพลิง ต้นเพลิงอยู่ชั้น 11