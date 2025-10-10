อนุทิน สะดุด หกล้มหลังลงฮ. ขณะตรวจน้ำท่วมที่ตะพานหิน ไม่เจ็บ ปฏิบัติหน้าที่ต่อ
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รมช.สาธาธารณสุข น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สทนช. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร นายเชษฐา โมสิกรัตน์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร อ.ตะพานหิน ต.พิจิตร
โดย น.ส.ธนียา นัยพินิจ ผู้ว่าฯ พิจิตร พล.ท.วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.ท.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 นายกิติพล เวชกุล รองผู้ว่าฯ พิจิตร นายธนิต ภูมิถาวร รองผู้ว่าฯ พิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร นายกฤษฏ์ เพ็ญสุภา นายก อบจ.พิจิตร นายปัญญา แพมงคล นายกเทศมนตรีเมืองตะตะพานหิน และประชาชนในพื้นที่กว่า 1,000 คน ร่วมรับฟัง
นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้ตนมาให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องชาวตะพานหิน จ.พิจิตร ซึ่งได้ทราบจากผู้ว่าฯ พิจิตร และ ส.ส. ในพื้นที่ ซึ่งได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ขอให้พี่น้องประชาชนได้อดทนอีกนิดนึง เพราะตอนนี้ช่วงปลายฝนแล้ว สถานการณ์กำลังจะดีขึ้น แต่ที่สำคัญคือ “รัฐบาลจะไม่เพิกเฉย และละเลย” พี่น้องประชาชนไม่ถูกทอดทิ้งแน่นอน โดยภายในสัปดาห์หน้า รัฐบาลจะอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม ครัวเรือนละ 9,000 บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้แม้ว่าไม่คุ้มค่ากับความเสียหาย แต่รัฐบาลจะเร่งเยียวยาและพยายามหาวิธีการช่วยเหลือ โดยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายภราดร ปริศนานันทกุล) ไปหาวิธีช่วยเหลือพี่น้องประชาชนร่วมกับสำนักงบประมาณและหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็นความผิดของรัฐบาลที่ไม่สามารถระบายน้ำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ทัน ทำให้ประชาชนต้องเดือดร้อน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่นายอนุทิน ลงจากเฮลิคอปเตอร์ ในสภาพอากาศฝนตกได้ก้าวพลาด หกล้ม แต่ก็มีเจ้าหน้าที่่ช่วยพยุงให้ทรงตัวขึ้นได้และปฏิบัติหน้าที่ต่อได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร โดยนายอนุทิน บอกคนใกล้ชิดว่าสะดุดบันไดตอนลง