ทบ.ชี้คลิปจริง ทหารเขมรลอบตัดรั้วลวดหนาม ห่างปราสาทตาควาย 3 กม. หลักฐานชัดละเมิดข้อตกลงต่อเนื่อง สวนทางคำพูด
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม จากกรณีเฟซบุ๊กเพจ “ส่องเขมร” โพสต์คลิปพร้อมข้อความระบุว่า “เมื่อวันที่ 05/10/68 ทหารเขมรประจำจุดแนวรบพื้นที่ปราสาทตาควาย ลงคลิปตัดลวดหนามหีบเพลงออก แต่แอดไม่แน่ใจว่าเป็นคลิป ภาพใหม่หรือเก่าที่นำมาลง”
ต่อมาที่กองบัญชสการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากคลิปดังกล่าว กองทัพบกได้ตรวจสอบข้อมูลกับ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 แล้ว พบว่าแนวลวดหนามป้องกันตนเองของฝ่ายไทยถูกตัดในพื้นที่บริเวณทิศตะวันออกของ ปราสาทตาควาย ประมาณ 3 กิโลเมตร คาดว่าถูกตัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าว
สำหรับคลิปวิดีโอที่ปรากฏนี้ ถือเป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชายังคงละเมิดมาตรการหยุดยิง รวมถึงข้อตกลงของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) อย่างต่อเนื่อง สวนทางกับการที่กัมพูชาพยายามแสดงออกหรือมีแถลงการณ์ต่างๆ ต่อเวทีโลก ที่ระบุว่ามีความจริงใจและต้องการหาทางออกด้วยสันติวิธี ทั้งที่เป็นฝ่ายเพิ่มความตึงเครียดและสร้างสถานการณ์ต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ชายแดน