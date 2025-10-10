อนุชา โผล่รับ นายกฯ เยือนชัยนาท ปัดตอบ ซบภูมิใจไทย ชี้ยังมีเวลา
เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 10 ตุลาคม ที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท นายอนุชา นาคาศัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส.ส. ชัยนาท พรรครวมไทยสร้างชาติ เดินทางมารอต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ
นายอนุชา กล่าวว่า เห็นภารกิจนายกฯจะมาตรวจราชการที่จ.ชัยนาท ในฐานะเจ้าของพื้นที่จึงมาต้อนรับ เมื่อถามว่าการมาปรากฏตัววันนี้ เป็นการส่งสัญญาณว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะมาอยู่กับพรรคภูมิใจไทย หรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ไม่มีสัญญาณและตนยังไม่ได้ตัดสินใจทางการเมืองอะไร ขณะนี้ยังมีเวลาที่จะตัดสินใจ โดยต้องดูสถานการณ์ของบ้านเมืองและหลายสิ่งหลายอย่างประกอบการตัดสินใจ
เมื่อถามว่า มีเงื่อนไขใดหรือไม่ที่จะไปสังกัดพรรคการเมืองอื่น นายอนุชา กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่มีอะไร เป็นการเมืองที่ค่อนข้างนิ่ง ต้องใจเย็นๆนิดนึง ดูวิถีทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชน เพราะตนอยู่ตรงไหนก็ได้ที่จะทำประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติ
ผู้สื่อข่าวถามว่า เคยมีการพูดคุยนอกรอบกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ยังไม่ได้คุยกับใคร