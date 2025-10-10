หมอเปรม โวย กมธ.กม.เตะตัดขา สกัดนั่งกมธ.แก้รธน. ลั่นส.ว.เสียงข้างน้อยกำลังถูกปิดปาก

‘นพ.เปรม’ ซัด กมธ.กฎหมายฯ เล่นกล สกัดไม่ให้เป็นตัวแทนนั่งกมธ.แก้รธน. โวยถูก เปลี่ยนมติหลัง วิปวุฒิจับสลากได้ชื่อเป็นตัวแทนแล้ว จี้ ‘มงคล’ ลามาแก้ปัญหา
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ ส.ว.ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย และการยุติธรรม วุฒิสภา ซึ่งมีมติใหม่ไม่ส่งใครใน กมธ. ไปเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ …) พุทธศักราช ว่า อยากถามว่าทำแบบนี้ได้ด้วยหรือ ในเมื่อวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา กมธ.การกฎหมายฯ ได้ประชุมกันแล้ว และมีมติส่งรายชื่อตนเป็นตัวแทน กมธ.ไปให้วิปวุฒิสภา จับสลากเลือกจาก กมธ. 21 คณะ เลือกให้เหลือ 12 คณะ เพื่อเป็นตัวแทน ส.ว. 12 คนไปร่วมกับกรรมาธิการฯพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ
นพ.เปรมศักดิ์กล่าวต่อว่า วันนี้ (10 ต.ค.) วิปวุฒิสภา ได้มีการจับฉลากรายชื่อตัวแทน กมธ.ทั้ง 21 คณะแล้ว โดยตนถูกจับฉลากได้เป็นรายชื่อแรก จึงหมายความว่า ตนก็ได้เป็นตัวแทน 1 ใน 12 คนเพื่อไปร่วมเป็นกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ แล้ว แต่พอทาง กมธ.การกฎหมายฯทราบว่าวิปวุฒิสภา จับสลากได้ชื่อตนก็มีการเล่นกล ให้มีการนัดประชุม กมธ.ใหม่ในวันนี้ ก่อนจะมีมติว่าจะไม่ส่งใครไปร่วมเป็นกรรมาธิการพิจารณารัฐธรรมนูญฯ แล้วโยนให้วิปวุฒิสภาพิจารณาหาคนใหม่
“ขอถามว่า ทำได้ด้วยหรือ ทำไมต้องสกัดผม ไม่ให้เป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯกลัวอะไรนักหนา ทั้งที่ผมมีความตั้งใจจริง เป็นผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสอบถามว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญทำได้หรือไม่ แต่ในขั้นตอนการสรรหาตัวแทนกลับถูกเตะตัดขาสกัดทุกวิถีทาง ปิดปาก ส.ว.เสียงข้างน้อย จึงขอฟ้องประชาชนทั้งประเทศว่า ส.ว.เสียงข้างน้อยกำลังถูกปิดปาก” นพ.เปรมศักดิ์กล่าว
นพ.เปรมศักดิ์กล่าวต่อว่า อยากถามว่าวุฒิสภายุคนี้เกิดอะไรขึ้น แปลกประหลาดมากเพราะคนที่อยู่ในกมธ.การกฎหมายฯ ก็มีความประสงค์จะเป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ แต่ กมธ.การกฎหมายฯ กลับบล็อกตน ทั้งที่มีมติไปแล้วว่าให้เป็นตัวแทนไปให้วิปวุฒิสภาจับฉลาก พอจับได้กลับมาบล็อกไม่ให้ตนเข้าไปเป็นกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ ตนขอเรียกร้องไปยัง นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ลงมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน อย่าให้วุฒิสภาตกต่ำไปกว่านี้ ถ้าประธานวุฒิสภาไม่ดำเนินการอะไรก็ขอเรียกร้องไปยังนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เข้ามาแก้ปัญหา เพราะถือว่า ส.ว.ก็เป็นสมาชิกรัฐสภาเหมือนกัน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลูกเมียขับรถทิ้งตาวัย 80 ไว้หน้าบ้านน้องชาย ญาติบอกเสียชีวิตแล้ว ไม่ให้เข้าบ้าน ต้องอดอยากริมถนน
- ณัฐพงษ์-นิโคลัสมองเกมเยือนไต้หวันไม่ง่าย แต่ทุกคนพร้อมทำเต็มที่เพื่อบุกคว้าชัย
- นายกฯ แจงตั้ง 7 กุนซือ รับให้สมคิด ช่วยงานแก้รธน. คืนความเป็นธรรม ไชยวัฒน์
- สุชาติ เซ็นตั้งรักษาการอธิบดีป่าไม้-ธรณี ทส.โยกอีกซี 9 ด้านขรก.เต้นเด้งบ่อย หวั่นโดนหางเลข