อนุทิน ยันดีใจแค่เดียว โพลแซงยืน 1 โต้พิธา ภท.ไม่มีดูดใคร-ตื๊ออนุชา กลับพรรค

“อนุทิน” ไม่ดีใจ โพลแซงยืน 1 ลั่น ต้องไม่ทำให้ผิดหวัง ลงพื้นที่สร้างความมั่นใจ โต้ “พิธา” ยัน ภท.ไม่มีดูดใคร “อนุทิน” ยาหอม “อนุชา” หลังสื่อถามลงพื้นที่ จ.ชัยนาท ดูเขื่อนหรือชวนกลับภูมิใจไทย บอก ”ตื้อเท่านั้นที่ครองโลก“ ลั่น “นอกจากภรรยาผม ก็รักพี่แฮงค์เป็นที่ 2“
เมื่อเวลา 17.20 น.วันที่ 10 ตุลาคม 2568 ที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีอีสานโพล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยแพร่ผลสำรวจบุคคลที่คนอีสานอยากเลือกเป็นนายกฯมากที่สุด อันดับ 1 มากกว่า นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ว่า ตรงนั้นดีใจคืนเดียว และยิ่งคะแนนมาแบบนี้ก็ยิ่งต้องทำให้ความคาดหวังของพี่น้องประชาชนไม่สูญเปล่า และตนรู้สึกดีใจพร้อมถามว่า จากบ๊วยมาเป็นที่หนึ่งเป็นใครไม่ดีใจ
ผู้สื่อข่าวถามว่า ในรอบ 4 เดือนนี้ พรรคภูมิใจไทย จะทำโพลของตัวเองเลยหรือไม่ นายอนุทิน ชี้มือไปที่ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ และนายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมระบุว่า ”นี่คือโพลของผม และโพลของพวกเรา คือการลงพื้นที่ เมื่อลงพื้นที่แบบนี้และมีความเข้าใจชาวบ้านก็ไม่ต้องทำโพล เราต้องทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในตัวเรา ว่าเราทุ่มเทให้เขาอย่างเต็มที่ จะอยู่ได้ไม่ได้ก็ตรงนี้แหละ“
เมื่อถามกรณีที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นพรรคภูมิใจดูด แต่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วดูดมาก็ยังแพ้พรรคก้าวไกล นายอนุทิน กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งที่แล้วดูดใคร ไม่มีการดูดใคร
เมื่อถามถึงกระทบต่อการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ไม่เคยมีปัญหา เราทำงานกับ ส.ส.พรรคประชาชน อย่างดี มีอะไรหารือกัน และมีเป้าหมายตรงกัน เช่น ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการพิจารณาพระราชบัญญัติการสะอาด พรรคภูมิใจไทยก็ช่วยรักษาเพื่อให้ประชาชนเสนอผ่านการพิจารณา ซึ่งก็ระบุไว้ใน MOA ว่าหากมีกฎหมายฉบับใดที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต้องช่วยกันอย่าไปคิดว่าใครเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลซึ่งเราก็ต้องแสดงท่าทีตรงนี้ให้ชัดเจน
เมื่อถามถึงการลงพื้นที่ จ.ชัยนาท ที่มี นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท พรรครวมไทยสร้างชาติ มาต้อนรับ นอกจากมาดูเขื่อนแล้วจะมาชวนนายอนุชา กลับไปที่พรรคภูมิใจไทยหรือไม่ โดยนายอนุทิน อุทานว่า โอ้โห และหันไปมองนายอนุชา ก่อนกล่าวว่า “ไม่รู้หรือว่า นอกจากภรรยาผมแล้ว ผมก็รักพี่แฮงค์เป็นที่ 2 ”
เมื่อถามว่า จะชวนกลับมาอยู่พรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวเพียงว่า “ตื๊อเท่านั้นที่ครองโลก”