นายกฯ แจงตั้ง 7 กุนซือ รับให้สมคิด ช่วยงานแก้รธน. คืนความเป็นธรรม ไชยวัฒน์ 

”นายกฯ“ ตั้ง “สมคิด เลิศไพฑูรย์” ที่ปรึกษาของนายกฯ ช่วยงานแก้รธน. รับ คืนความเป็นธรรม“ไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์”ยังมีความสามารถ
เมื่อเวลา 17.20 น.วันที่ 10 ตุลาคม 2568 ที่จ.ชัยนาท นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการตั้ง 7 ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี โดยมี นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ และ นายวุฒิสาร ตันไชย จะให้มาช่วยด้านไหนเป็นพิเศษ ว่า เราจะมีเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งตอนนี้เรามีกูรูด้านการร่างรัฐธรรมนูญอย่างน้อย 2 ท่านแล้ว ท่านแรกก็คือนายบวรศักดิ์ สุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีซึ่ง อยู่ในรัฐบาล อีกท่านคือนายสมคิด ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คนเหล่านี้มีประสบการณ์ มีวุฒิภาวะ มีความเป็นอาจารย์โดยตรง ถ้าเราจะต้องพูดคุยกับฝั่งผู้ร่างรัฐธรรมนูญ
เช่น ทางพรรคประชาชน (ปชน.) เราก็จะมีคนที่คอยร่วมมือกันร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับประเทศเรา
เมื่อถามว่า แล้วกรณีการตั้ง นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นที่ปรึกษาของนายกฯ ว่าเป็นการให้ความเป็นธรรมและให้มาช่วยงานอะไร นายอนุทิน กล่าวว่า นายไชยวัฒน์ ก็ช่วยงานได้ดี และท่านมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับวงศ์วานว่านเครือตนมานานแล้ว เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และเราก็เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเหลืออีก 2 เดือนใกล้จะเกษียณก็ยังถูกย้ายจากอธิบดีกรมการปกครอง ไปเกษียณที่ผู้ตรวจราชการเป็นใครจะบอกว่าไม่เสียใจตนไม่เชื่อ ฉะนั้น อะไรที่เราเยียวยาได้และเขายังมีบารมีความสามารถในการช่วยงานตนได้ และตอนนี้ก็เป็นคณะที่ปรึกษาของนายกฯ ที่ไม่มีเงินเดือน เป็นอาสาสมัคร