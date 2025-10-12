‘พิธา ลิ้มเจริญรัตน์’ เสียงใกล้ที่กลายไกล

|ผู้เขียน
|การ์ตอง
ถ้าการเมืองประเทศไทยดำเนินอยู่ในวิถีประชาธิปไตยปกติ หลังการเลือกตั้งใหญ่ปี 2566 เราจะมี “นายกรัฐมนตรี” ชื่อ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
จากที่ “ทิม-พิธา” คือหัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหนึ่งเดียวของ “พรรคก้าวไกล” ที่ได้รับเลือกให้มีจำนวน ส.ส.มากที่สุด ได้คะแนนเลือกพรรค 14 ล้านเสียง เหนือกว่าทุกพรรค ซึ่งตามกติกาและมารยาทอันเป็นค่านิยมปกติการอยู่ร่วมกันของชนชาติที่มีการเคารพกันและกัน
น่าเสียดายยิ่งว่า “พิธา” ผู้ที่ประชาชนเลือกมากที่สุดมาแจ้งเกิดในช่วงที่นิยามการเมืองไทยว่าปกติไม่ได้ ประเทศจึงสูญเสีย “โอกาสดี” เช่นนี้ไป
ความคิดที่ว่า “ประเทศไทยได้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรี” เท่ากับ “โอกาสดี” นั้น แม้จะฟังดูแล้วเป็นวาทกรรมของ “พวกเลือกตั้ง” ง่ายต่อการถูกตีตรา “ด้อมส้ม” แต่หากเป็นผู้ที่มีความสามารถพอจะศึกษาหาความรู้มาประกอบเป็นความคิดให้มีคุณภาพมากกว่าได้แค่ตัดสินแบบแบ่งพวก แบ่งฝ่าย มองไม่พ้นอคติในใจตัวเอง หรือพัฒนาจิตสำนึกให้มองโลก มองชีวิตอย่างเปิดใจได้กว้างขึ้น จะเห็นว่า “โอกาสดี” ที่ว่านั้น ไม่ใช่การสรุปที่เกินเลยอะไรเลย
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ นักการเมืองหนุ่มผู้ฉายออร่าในทุกมิติที่ส่งสู่สัมผัสของสาธารณชน พราวเสน่ห์ในบุคลิกภาพ ชวนอบอุ่นในการท่าที่วางตัว สร้างความตื่นตาตื่นใจในความรู้แผ่กว้างขวางในพัฒนาการและวิวัฒนาการของศาสตร์ต่างๆ ที่เกิดในโลก น่าทึ่งในความคิดคมลึกสะท้อนผ่านมุมมองต่อคำถาม หรือปรากฏการณ์ที่นำมาพิเคราะห์พิจารณา
จนดูจะเป็นศูนย์รวมของความหวังที่จะนำประเทศชาติพัฒนาสู่ความเจริญรุ่งเรือง รับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเท่าทัน พร้อมจะสร้างศักยภาพที่สามารถเดินนำได้อย่างมีวิชั่นและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและหวังผลได้
นั่นคือ “ทิม-พิธา” ในสายตาประชาคมนานาชาติ ที่พิสูจน์ความเป็นไปนี้จากการเป็น “ผู้ได้รับเชิญในฐานะผู้นำการเมืองโลก ไปขึ้นเวที ไปพบปะแลกเปลี่ยนคนสำคัญของโลก ไปบรรยายในสถานศึกษา และรูปแบบอื่นๆ เพื่อประโยชน์ต่อการนำการเมืองและการพัฒนาของโลกในทิศทางที่เกื้อกูลต่อโอกาสแห่งความสุขของประชากรโลกอย่างเท่าเทียม”
เป็น “ทิม-พิธา” ที่ถูกอำนาจเหนือกว่ากันออกจาก “ระบบการเมืองไทย”
เพียงแต่การถูกตัดสิทธิดังกล่าวหยุด “ทิม-พิธา” ต่อการนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการรับรู้ของประชาชนคนไทยไม่ได้
วันนี้หนังสือ “The Future of Thailand อนาคตประเทศไทย” รวมบทความที่ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เขียนเป็นตอนๆ จากบทบาทที่นำเสนอ และรับรู้จากประสบการณ์ท่องโลกหลังต้องหยุดบทบาทการเมืองในประเทศ วางแผงแล้ว
ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 (BOOK EXPO THAILAND 2025) วันที่ 9-19 ตุลาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ที่ “บูธมติชน J02” หนังสือ “The Future of Thailand อนาคตประเทศไทย” ที่เขียนประสบการณ์ทั่วโลกเขียนโดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ยอดขายเป็นอันดับ 1 (ปกแข็ง) และอันดับ 2(ปกอ่อน)
สะท้อนถึงประชาชนคนไทย ตื่นตาตื่นใจที่จะเงี่ยหูฟัง หาประโยชน์จากสาระของเสียงที่ก้องจากแดนไกล โดยคนที่ควรใกล้ หากการเมืองเปิดใจให้ประเทศได้อาศัยใช้ประโยชน์
เสียงที่ผู้มีอำนาจไม่ต้องการได้ยิน แต่ประชาชนเฝ้าคอยรับฟัง