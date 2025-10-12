เรียงคนมาเป็นข่าวสเปเชียล

|ผู้เขียน
|นายมาตี้
⦁...เธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ได้แวะเวียนมามติชนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
วันนั้นมีพิธีเล็กๆ แต่มีความสำคัญมากๆ คือการมอบรถเข็นผู้ป่วย (วีลแชร์) ให้แก่ “มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์” เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
งานนี้ เครือมติชนเป็นผู้มอบให้ มี ขรรค์ชัย บุนปาน ประธานบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และ ปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นำทีม
พิธีดังกล่าวดำเนินไปอย่างสั้นๆ และใช้เวลาพูดคุยกับประธานมูลนิธิยาวหน่อย
ฟังแล้วซาบซึ้ง
เธียรรัตน์เล่าว่า มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ดำเนินงานด้านการช่วยเหลือสังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนทุนการศึกษา เมื่อเกิดสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ลงพื้นที่เพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปบริจาคยังองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
มอบให้ทหาร มอบให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุบริเวณปราสาทตาเมือน
จากการเข้าไปสำรวจพื้นที่ พบว่าชาวบ้านต้องการบังเกอร์ประจำบ้าน เพราะไม่สามารถวิ่งไปหาบังเกอร์ประจำจุดได้ทันเมื่อเกิดเหตุ และยังขาดแคลนอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผู้สูงวัย ซึ่งไม่อยากทิ้งบ้าน
ทราบมาว่า ผู้สูงอายุติดเตียงเคลื่อนย้ายลำบาก บางคนมีน้ำหนักมาก เคลื่อนไหวไม่สะดวก อุปกรณ์ที่ทาง รพ.สต.มีอยู่แล้ว อาจชำรุดตามการใช้งานวันและเวลา มูลนิธิจึงนำรถวีลแชร์ไปมอบให้แล้ว 5 คัน
และวันนี้เครือมติชนมอบให้อีก 10 คัน ซึ่งจะนำไปส่งต่อให้พื้นที่ อบต.ตาเมียง และ รพ.สต.ต่อไป
⦁…ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม กทม.คิกออฟเก็บค่าขยะอัตราใหม่ โดยมีเงื่อนไขให้แต่ละครัวเรือนแยกขยะออกเป็น ขยะทั่วไปกับขยะเศษอาหาร
ทราบมาว่า ขณะนี้มีคนลงทะเบียนทางแอพพ์ไปแล้ว 8 แสนราย และมีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
สิ่งจูงใจคือค่าขยะที่เรียกเก็บสำหรับครัวเรือนที่ไม่ยอมแยกขยะ 60 บาท แต่เพียงลงทะเบียนในแอพพ์ค่าขยะจะลดลงเหลือ 20 บาท
วันก่อน พรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม.และผู้บริหารด้านความยั่งยืนกรุงเทพมหานคร เอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขาฯผู้ว่าฯกทม.และโฆษก กทม. พร้อมทีมงานเดินทางมาเยือนมติชน
ตอกย้ำเจตนาเรื่องขยะ และการป้องกัน PM2.5 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
คำถามหนึ่งเกี่ยวกับขยะคือการคัดแยก ซึ่งที่ปรึกษายืนยันว่ารถขยะของ กทม.ทุกคันสามารถแยกขยะตามที่ครัวเรือนแยกมาให้
ถุงที่เป็นขยะเศษอาหารก็ช่องหนึ่ง ถุงที่เป็นขยะทั่วไปก็อีกช่องหนึ่ง ไม่ต้องกังวลว่าขยะจะไปกองรวมกันเหมือนที่เข้าใจ
ส่วนคำถามเรื่องถุงที่ทาง กทม.จะแจกให้ ตอนนี้ได้รับงบประมาณมาแล้ว คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมจะเริ่มแจก
แต่แจกให้เพียง 3 เดือนเท่านั้น เพื่อสนับสนุนการแยกขยะ
ผลที่คาดว่าจะได้จากโครงการนี้ คือ ลดปริมาณขยะลง ทำให้งบประมาณการจัดการขยะ 7 พันล้านบาทต่อปีลดลง
สำหรับการตระเตรียมการป้องกัน PM2.5 พรพรหมบอกว่า กทม.เริ่มต้นแล้ว
1.ยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย 2.สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น 3.มีมาตรการด้านสุขภาพ
การป้องกันปริมาณฝุ่น PM2.5 ที่จะมาถึง คือ การลดฝุ่นจากไอเสียรถ และลดการเผาทั้งในเขต กทม. และจังหวัดที่กระแสลมจะพัดฝุ่นเข้าสู่ กทม.
รายละเอียดการดำเนินการจะทยอยแจ้งต่อสาธารณะ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาพของทุกคนที่สูดอากาศหายใจอยู่ใน กทม.
⦁…เผลอๆ การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 22 หรือ วพน.รุ่น 22 ที่เริ่มต้นเมื่อเดือน ก.ค. ก็เดินทางมาใกล้จะจบหลักสูตรแล้ว โดยจะต้องผ่านไฮไลต์สำคัญ คือการเสนอรายงานวิชาการ หรือ Project Presentation ของผู้เข้าอบรม 6 กลุ่ม 14-16 พ.ย.นี้
ถ้ากล่าวถึงเรื่องพลังงาน ต้องยกนิ้วให้หลักสูตรนี้ ด้วยเนื้อหาเข้มข้น ทันยุคและครอบคลุม เข้าไปแล้วต้องเรียนจริง ท่านประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดพลังงาน และผู้ใหญ่ของ ปตท. เดินมาส่องๆ หรือบางทีเข้ามานั่งฟัง มีระบบเช็กอินเช็กเอาต์ หายหน้าบ่อยจะมี “จดหมายรัก” มาแจ้งว่าหลักสูตรคิดถึงคุณแล้ว ส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่า ทั้งในห้องเรียนและนอกห้อง มื้อกลางวันมีจานด่วนและเบรกมีขนมผลไม้ให้กินไปคุยไป จนกว่าจะมีเสียงฆ้องมาเตือนให้เข้าฟังเลคเชอร์ รวมถึงกิจกรรมสังสรรค์สบายๆ หลังคลาส เสน่ห์ของหลักสูตร คือสปีกเกอร์ที่รู้จริง และคำถามจากผู้เข้าอบรมที่ต่อยอดความรู้ไปได้อีกไกล
แต่ละรุ่นจะมีประธาน กรรมการ ช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมและบริหารความสัมพันธ์ทั้งภายในรุ่นและระหว่างรุ่น สำหรับรุ่น 22 มีประธานรุ่น ได้แก่ “พี่ป๊อบ” อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดมหาดไทย คณะที่ปรึกษา ได้แก่ พี่แอน พล.อ.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผู้ช่วย ผบ.ทอ., พี่อ้วน อธิโชค วินทกร ที่ปรึกษาประธาน ป.ป.ช., พี่หน่อย พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ กก.บ.บางจากศรีราชา, พี่ปอ เกียรติภูมิ แสงศศิธร ตุลาการศาลปกครองสูงสุด, พี่ชาติ อภิชาติ เทพหนู ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์, พี่เปิ้ล ขัตติยา อินทรวิชัย ซีอีโอแบงก์กสิกรไทยฯ, พี่รักษ์ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ซีอีโอ บ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ฯ และ พี่ฮง จตุรงค์ วรวิทย์สุรวัฒนา รอง กก.ผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท.
รองประธาน 5 คน ประกอบด้วย พี่จี๋ อิทธิพร แก้วทิพย์ อสส., พี่ซี กุลวุฒิ วนาสวัสดิ์ เอ็มดี บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล, พี่หมง มงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ว่าการ กฟภ., พี่โฟล์ก วรากร พรหโมบล อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, และ พี่ต้น ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ยังมีทีมงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกิจกรรม, รายได้, วิชาการ, การเงิน, ประชาสัมพันธ์และฝ่ายเลขานุการรุ่น เป็นกลไกทำงาน
หลังจาก Project Presentation เรียบร้อย วันที่ 27 พ.ย. จะเป็นพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร จากนั้นตัวเลขรุ่นของ วพน.จะขยับไปข้างหน้า ส่งมอบความรู้ให้กับผู้สนใจรุ่นต่อๆ ไป