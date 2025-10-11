อนุทิน ควงรมต.ถกหน่วยงานมั่นคง-เยี่ยมคนเจ็บเหตุรุนแรงจังหวัดชายแดนใต้

อนุทิน ล่องใต้ ควงรมต.ถกหน่วยงานมั่นคง-เยี่ยมคนเจ็บเหตุรุนแรงจชต. เผย ติดตามเหตุ-กำชับจนท.เข้มงวดขึ้น
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 ตุลาคม ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน6 ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พล.อ. สมศักดิ์รุ่งสิตา หัวหน้าคณะพูดคุย สันติสุขชายแดนใต้ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจ.ปัตตานี และสงขลา โดยเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปท่าอากาศยานทหาร กองบิน 56 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ปฏิบัติภารกิจแรกเป็นประธานการประชุมฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ ที่ห้องประชุม 1 ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
จากนั้นช่วงบ่าย นายกฯ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่ร.พ.สงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ช่วงเย็นวันเดียวกัน
นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ว่า การลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ จะไปตรวจความพร้อมและจะลงไปดูเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดเหตุอยู่2-3 ครั้ง รวมถึงเรื่องปล้นร้านทอง ที่อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส จะต้องดูและกำชับตำรวจให้มีความเข้มงวดในการดูแลประชาชน และเยี่ยมทหารที่เคราะห์ร้าย และวันนี้มีทีมหัวหน้าพูดคุยสันติสุขฯ ที่จะลงไปดูและรับฟังสถานการณ์ รวมถึงความพร้อมของฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ เรื่องการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่
ผู้สื่อข่าวถามว่า ในพื้นที่ขณะนี้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็มีอยู่
เมื่อถามถึงเมื่อถามถึงร่างแผนพัฒนาสันติสุข หลังจากนี้จะมีการพัฒนาอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า ขอให้รมว.กลาโหม เป็นคนให้ข่าวและรายละเอียด
เมื่อถามย้ำว่าขณะนี้มีหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุข แล้วจะทำให้สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้นหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ทุกคนพยายามทำให้ดีขึ้นทุกอย่าง ทั้งเรื่องการเจรจาในกรอบของผู้แทนและการเจรจาระดับรัฐบาล
ผู้สื่อข่าวถามว่า รมว.การต่างประเทศ ลงพื้นที่ไปกับคณะด้วย จะประสานไปยังผู้อำนวย ความสะดวกในการพูดคุยสันติสุข หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า การประสานงานเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้ว วันนี้รมว.ต่างประเทศ ทราบว่าตนจะลงพื้นที่พร้อมรมว.กลาโหมจึงขอลงพื้นที่ไปดูด้วยกัน
เมื่อถามว่า ได้รับรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 2-3 ครั้ง และประเมินหรือไม่ว่าเป็นกลุ่มไหน นายอนุทิน กล่าวว่า ได้รับรายงานมาตลอดจากฝั่งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง
เมื่อมาถามว่าจะมีประเด็นพิเศษอะไรที่จะไปกำชับเจ้าหน้าที่ และผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า เดี๋ยวจะพบกับผู้ว่าฯ ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย เชิญมาหารือ