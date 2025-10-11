อนุทิน ชี้ รอดูข้อสรุป กมธ. 2 สภา ก่อนชี้ขาด MOU 43-44

อนุทิน รอดู กมธ.สภาศึกษายกเลิก MOU 43-44 หลัง ‘พิธา’ ข้องใจ ทำไมไม่ใช้กลไกสภาฯ ย้ำ รอข้อสรุปค่อยพิจารณาทีหลัง
เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 11 ตุลาคม ที่ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ตั้งคำถามถึงรัฐบาลว่าเหตุใด ต้องทำประชามติยกเลิก MOU 43-44 โดยไม่ใช้กลไกของรัฐสภา ดำเนินการ ว่า ขณะนี้ทั้งสองสภา กำลังศึกษาอยู่
เมื่อถามว่า เรื่องนี้สามารถใช้มติคณะรัฐมนตรี ยกเลิกได้เลยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างต้องมีขั้นตอน
เมื่อถามย้ำว่า ต้องรอข้อสรุปของกรรมาธิการ วิสามัญศึกษาข้อดีข้อเสีย MOU43,44 หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ในเมื่อกรรมาธิการวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร กำลังศึกษาอยู่ เราก็รอฟังผลการศึกษา
ผู้สื่อข่าวถามว่า หากผลออกมาเป็นไปในทางบวกกับประเทศไทย มีโอกาสที่จะไม่ต้องทำประชามติ หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า รอให้ผลการศึกษาออกมาก่อน แล้วค่อยมาพิจารณาร่วมกัน