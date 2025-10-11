การเมือง

อนุทิน ชี้ รอดูข้อสรุป กมธ. 2 สภา ก่อนชี้ขาด MOU 43-44

อนุทิน รอดู กมธ.สภาศึกษายกเลิก MOU 43-44 หลัง ‘พิธา’ ข้องใจ ทำไมไม่ใช้กลไกสภาฯ ย้ำ รอข้อสรุปค่อยพิจารณาทีหลัง

เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 11 ตุลาคม ที่ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ตั้งคำถามถึงรัฐบาลว่าเหตุใด ต้องทำประชามติยกเลิก MOU 43-44 โดยไม่ใช้กลไกของรัฐสภา ดำเนินการ ว่า ขณะนี้ทั้งสองสภา กำลังศึกษาอยู่

เมื่อถามว่า เรื่องนี้สามารถใช้มติคณะรัฐมนตรี ยกเลิกได้เลยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างต้องมีขั้นตอน

เมื่อถามย้ำว่า ต้องรอข้อสรุปของกรรมาธิการ วิสามัญศึกษาข้อดีข้อเสีย MOU43,44 หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ในเมื่อกรรมาธิการวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร กำลังศึกษาอยู่ เราก็รอฟังผลการศึกษา

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากผลออกมาเป็นไปในทางบวกกับประเทศไทย มีโอกาสที่จะไม่ต้องทำประชามติ หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า รอให้ผลการศึกษาออกมาก่อน แล้วค่อยมาพิจารณาร่วมกัน

ADVERTISMENT