‘สุดารัตน์’ ห่วงชายแดนใต้เดือด จี้รัฐแก้ปัญหาเชิงรุก-ปรับแผนความมั่นคง เยียวยาผู้สูญเสียอย่างเท่าเทียม

“สุดารัตน์” ห่วงชายแดนใต้เดือด จี้รัฐต้องแก้ปัญหาเชิงรุก–เร่งปรับแผนความมั่นคงและเยียวยาผู้สูญเสียอย่างเท่าเทียม
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย(ทสท.) กล่าวว่า มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงเกิดเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปล้นและการก่อการร้าย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงสร้างความหวาดวิตกต่อขวัญและกำลังใจของผู้คนในพื้นที่
คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุว่า พรรคไทยสร้างไทยขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ทหารทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พร้อมย้ำว่าพรรคจะทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อผลักดันให้รัฐบาลเร่งปรับแผนการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์สถานการณ์จริงมากขึ้น
หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลและฟื้นฟูความมั่นคงในพื้นที่ โดยเน้นการป้องกันเหตุรุนแรงไม่ให้เกิดซ้ำ พร้อมจัดระบบเยียวยาที่เป็นธรรมและทั่วถึงแก่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ต้องเผชิญความสูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ยืดเยื้อมานาน
ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เมื่อไม่นานมานี้ คุณหญิงสุดารัตน์เสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับเพิ่มอัตราการเยียวยาความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้เท่าเทียมกับกรณีการสูญเสียจากเหตุปะทะชายแดนไทย–กัมพูชา เพื่อสร้างความเป็นธรรมและขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบ
คุณหญิงสุดารัตน์ย้ำว่า ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้จากเชิงรับเป็นเชิงรุก เพื่อฟื้นฟูความสงบสุข ความมั่นคง และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่ว่าทุกชีวิตมีคุณค่าและได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมจากรัฐอย่างแท้จริง