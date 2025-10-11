ณัฐวุฒิ เผย ปชน.ใช้ 20 ขุนพล ถกแก้รธน. ชู 3 ประเด็น ทำความเข้าใจปชช. พร้อมโหวตให้ทั้ง 3 ร่าง
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมการอภิปรายในวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมมาตรา 256 แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 15/1 ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาว่า เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ เป็นนโยบายของพรรคมาโดยตลอด ซึ่งขณะนี้มีผู้ยื่นความจำนงขออภิปรายมาประมาน 30 คน ซึ่งคณะกรรมการกิจการสภาของพรรคประชาชน กำลังพิจารณาเลือกว่าจะมีผู้ใดเป็นผู้อภิปรายบ้าง
นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า ผู้อภิปรายบางส่วนจะใช้แนวทางเดิม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.ทำให้เห็นว่าความสำคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญคืออะไร ให้ประชาชนเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญส่งผลกระทบต่อปากท้อง รวมถึงปัจจัยที่จะทำให้การแก้ปัญหาของประชาชนดีขึ้น
2.การแก้ในรอบนี้ ไม่ใช่การแก้เนื้อหาทั้งหมด แต่เป็นการเปิดประตู ปลดล็อค ทำให้เกิดกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่พยายามเชื่อมโยงกับประชาชนให้มากที่สุด แม้ประชาชนจะไม่ได้เลือก ส.ส.ร.โดยตรง ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งในส่วนนี้ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน จะเป็นผู้อภิปรายหลัก
3.อธิบายต่อข้อสงสัยต่างๆ เช่น รูปแบบ ส.ส.ร.ที่ใช้ในร่างของพรรคประชาชน เพื่อให้ประชาชนมั่นใจ ว่าจะได้ผู้ยกร่างที่มีความหลากหลาย ไม่ถูกเรียกว่าสีนั้นสีนี้ รวมถึงข้อสงสัยว่าการแก้ครั้งนี้จะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และจะนำไปสู่การทำประชามติอย่างไร โดยตนจะเป็นผู้ทำความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิก ในระหว่างการอภิปราย
นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า จำนวนผู้อภิปรายทั้งหมด คร่าวๆ น่าจะอยู่ที่ 20 คน ตามกรอบระยะเวลา 3 ชั่วโมง ที่พรรคประชาชนได้
ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคประชาชนจะโหวตให้ร่างแก้ไขทั้ง 3 ฉบับหรือไม่ นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า อยู่ระหว่างการพูดคุยทั้งกับพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันเอง และพรรคการเมืองทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในแง่ของหลักการ ร่างของพรรคประชาชน พรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิใจไทย ไม่ได้แตกต่างกันมาก คือปลดล็อคกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่มีความแตกต่างในรายละเอียด ซึ่งคงจะตัดสินใจลงมติโดยใช้หลักการ
ทั้งนี้ อยากให้มีการโหวตครั้งเดียว เพื่อรับหลักการทั้ง 3 ร่างด้วยซ้ำ แต่หากมีการเสนอให้โหวตแยกร่าง ทางพรรคประชาชนก็อยากสนับสนุนทุกร่าง เพราะเป็นชั้นรับหลักการ ส่วนรายละเอียด เป็นกระบวนการที่กรรมาธิการ (กมธ.) ต้องไปพิจารณาอีกครั้ง
เมื่อถามถึงท่าทีของ ส.ว. นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า มีการพูดคุยกับ ส.ว.บางคน ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแก้ไขครั้งนี้ แต่บางคนยังเห็นต่างในรายละเอียด จึงยังบอกทิศทางไม่ได้ว่า ส.ว.จะเห็นไปในลักษณะใด แต่หากมีการตั้งคำถามมาถึงร่างของพรรคประชาชน เราก็พร้อมอธิบายให้ ส.ว.สบายใจ
นายณัฐวุฒิ ยังเปิดเผยอีกว่า ในส่วนการเสนอชื่อบุคคลเข้าไปเป็น กมธ.วิสามัญ พรรคกำลังพิจารณาอยู่ แต่นายพริษฐ์ คงจะเป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปผลักดันในชั้น กมธ.ด้วย ทั้งนี้ ตนเห็นบางพรรคให้ข่าวว่า จะมีการทาบทามนักวิชาการเข้ามา จึงขอเรียนว่า เงื่อนไขรัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดเจนว่ากมธ.วิสามัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ จะต้องเป็นสมาชิกรัฐสภาเท่านั้น จึงไม่สามารถให้บุคคลภายนอกเข้ามาเป็น กมธ.ได้ นอกจากเข้ามาเป็นในฐานะที่ปรึกษา
